Se cumplió un año del inicio de la vacunación en Santa Fe y en todo el país

La campaña nacional de inmunización contra el coronavirus, que comenzó con la inoculación al personal de salud, cumple hoy un año desde la primera aplicación a un médico de terapia intensiva del Hospital Posadas. en la provincia de Buenos Aires.

El 29 de diciembre de 2020 el terapista Francisco Traverso recibía la primera dosis de la vacuna Sputnik V en ese centro de salud del partido bonaerense de Morón, jornada en la que se puso en marcha en todo el país de manera simultánea el plan de inmunización tras un operativo que distribuyó 300.000 vacunas Sputnik V, el primer lote que arribó desde Rusia.

Hace un año iniciaba la campaña de vacunación más grande de nuestra historia.

En 365 días aplicamos 75,644,660 dosis: 83% de la población se dio la primera y más del 70% tiene esquema completo. Las vacunas están salvando vidas.

"Mi preocupación no era por mí, sino porque si me contagiaba no podía cuidar de mi familia ni de los pacientes; por eso cuando supe que estaba la vacuna me la quise dar", le dijo ese día Traverso, como síntesis de lo que vivían los trabajadores de salud entre su responsabilidad diaria y el cuidado de sus seres queridos.

"El miedo de tu familia y de la sociedad, el tener que decirle a una persona por teléfono que su ser querido estaba mal y que no lo podía ver, la tensión de no saber cuántas personas ingresarían mañana, fueron y son cosas muy difíciles de atravesar; en este sentido, la vacuna no es una solución inmediata pero es el principio de un camino", completó el médico de 38 años que trabaja en el Posadas desde 2013.

En la provincia de Santa Fe, un médico del Hospital Cullen se convirtió en el primer vacunado contra el COVID-19 en la capital provincial.

Se trata de Carlos Zucchella (40 años), el médico coordinador de camas UTI en el efector regional.

El hecho histórico sucedió aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Allí se inmunizaron 5 profesionales de la salud pertenecientes a la unidad UTI COVID del nosocomio.

En diálogo con la prensa, el médico destacó que “los efectos de la vacuna no se asemejan a lo que puede hacer el virus en el cuerpo”.

"Hay un desconocimiento tanto de la vacuna como de la enfermedad y eso creo que no le hace bien a la gente. Creo que esto es una esperanza para que termine, es muy duro ver lo que pasa en las terapias intensivas", cerró Zuchella.

Luego, cuándo finalmente el reloj marcó las 9, la página del proceso de vacunación contra el coronavirus en Rosario comenzó a escribirse. El puntapié inicial fue el en Hospital Centenario, donde estuvieron presentes el gobernador Omar Perotti, junto a la ministra de Salud Sonia Martorano.

Los intensivistas y el personal de los laboratorios encargados de efectuar hisopados y análisis de COVID-19, fueron los primeros en aplicarse las dosis de la vacuna Sputnik V.

Entre las primeras personas que recibieron las dosis rusas se encontraba el investigador de la Universidad Nacional de Rosario, Roberto Parodi, el jefe de la UTI del hospital Centenario, Federico Fiorilli, junto a la infectóloga y miembro del Consejo técnico Operativo de Covid 19 del Ministerio de Salud de Santa Fe, Carolina Subirá, quienes dialogaron con la prensa y expresaron la emoción de formar parte de un día histórico, además de dedicarselo a "los compañeros que ya no están".