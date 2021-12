La mayoría de los contagiados internados no tiene la dosis de refuerzo en Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, informó hoy que en Inglaterra aún hay 2,4 millones de personas que se dieron las dos dosis pero no se aplicaron la tercera de refuerzo, y sostuvo que este grupo representa "la mayoría" de los actualmente contagiados de Covid-19 internados y en estado grave.

"Lamento decir esto, pero la inmensa mayoría de las personas que actualmente terminan en cuidados intensivos en nuestros hospitales son personas que no reciben un refuerzo", dijo el primer ministro a los periodistas en un centro de vacunación y agregó que, por esa razón, la variante Omicron sigue causando problemas, entre ellos, una importante tensión en el sistema hospitalario.

Ayer, Reino Unido registró un leve descenso de los casos diarios con más de 129.000, unos 10.000 menos que el día anterior. Sin embargo, en el promedio semanas, la curva de contagios sigue mostrando un empinado ascenso, pese a que se trata de uno de los países con mayor tasa de vacunación del mundo.

"He hablado con médicos que dicen que las cifras ascienden al 90% de las personas en cuidados intensivos, que no reciben un refuerzo. Si no está vacunado, tiene ocho veces más probabilidades de ingresar al hospital", destacó el primer ministro en un intento para relanzar la campaña de vacunación, especialmente la de la tercera dosis.