Con nuevo entrenador, el vóley de Villa Dora se prepara para volver al ruedo

El gran equipo de vóley del club local Villa Dora, se prepara para volver al ritmo previo a la pandemia. El nuevo entrenador, Pablo Baldo, ya organizó a las jugadoras y se encuentran entrenando desde el 14 de diciembre.

Antes de la pandemia, Villa Dora tenía un gran equipo, competía de igual a igual a todos los equipos de Santa Fe, y salió campeón varias veces. "Es el único equipo del interior que salió campeón argentino de Liga 1", comentó a Cadena OH!

"Esto surge hace dos meses atrás, cuando Adrián Ramseyer me hace la oferta. Debido que la gran entrenadora que estaba se va a Buenos Aires, a River. Quedaba el lugar bacante. Me gusta el desafío, me gustó mucho el proyecto de Villa Dora".

Para el entrevistado, los dirigentes que no están dimensionando lo que tienen en el club. "He visto entrar y salir 50 mini voley que no vi en el país. Porque gracias al Vóley recorrí muchos clubes del interior del país. En el federado tiene otro gran número. Cuando me llaman me encuentro con un panorama que casi me puse a entrenar ahí mismo. Tener dos planteles íntegros de jugadores de primera, después grupos A, B y C de cada categoría. No sé si se dimensiona lo que es Villa Dora a nivel deportivo".

"Hicimos un plantel hoy de 20 jugadoras, está entrenado desde el 14 de diciembre. Tenemos confirmado un amistoso el 7 de enero en Gálvez, y el 8 y el 9 de enero en el club hacemos un cuadrangular. El primer weekend sería el fin de semana del 13, 14 y 15 de enero, que iremos a Tucumán. Formamos un cuerpo técnico que me llena de orgullo y placer", dijo por último.

