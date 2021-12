Ángel de Brito le ganó el juicio a Susana Roccasalvo: "Todo lo que dijiste era mentira"

Hace unos meses, Ángel De Brito contó que Susana Roccasalvo le inició una querella por un chiste que hizo y, pese al pedido de disculpas, la conductora se molestó, siguió adelante con el tema e inició una causa en la Justicia.

Esta vez, el presentador dio inicio al vivo de LAM con una grata noticia: “Yo había sido sobreseído porque tuvimos mediaciones en la que ni yo me retracté ni ella cambió de parecer. La justicia me había sobreseído y le impuso a Roccasalvo pagar los costos del juicio, como se hace cuando alguien pierde”.

“Todo esto lo conté acá y lo publiqué y ella hizo su descargo en su programa. Ahora, la Justicia volvió a determinar que Susana perdió”, informó De Brito, que luego dio paso al mensaje que la periodista dejó en su ciclo.

Papel en mano, Ángel De Brito leyó: “Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 de Capital Federal le informó a Susana Roccasalvo y su abogado, que se reía, lo siguiente: ‘Con fecha 16 de noviembre de 2021 la parte querellante, es decir ella, interpuso recurso de reposición y apelación a lo que se había planteado. Se mantendrá el mismo criterio aplicado el 10 de noviembre de 2021 porque nada lleva a pensar que se pueda resolver de manera diferente'”.

“El abogado no siguió con los recursos planteados. Susana Roccasalvo ya lo sabe y acá está la firma de la Cámara”, cerró, y se dirigió a ella: “No había mentido. Susana no había entendido el fallo y no sé cómo se lo explicó su abogado porque era bastante claro”.

“Perdiste y todo lo que dijiste era mentira. Cambiá de abogado o aprendé a leer los fallos, que a esta altura de la vida ya tendrías que saber”, concluyó Ángel De Brito.

