Un importante incendio alcanzó las "Ruinas de Santa Fe La Vieja" en Cayastá

Un incendio de gran magnitud provocó destrozos en el Parque Arqueológico "Ruinas de Santa Fe La Vieja" en Cayastá, como así también el Campamento Cultural, y la Reserva Natural de la localidad.

El secretario de Protección Civil, Roberto Rioja, confirmó que el fuego de las islas alcanzó un pequeño quincho en el declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad que luego se extendió rápidamente en sus dimensiones.

El daño llegó al terreno lindero a las Ruinas de la Iglesia de San Francisco, donde se frenó por contención de los muros de las construcciones, pero la casa de la familia Vera Mujica sufrió un incendio en "el perchel", que al ser un galpón con techo de paja de 1573 se propagó el fuego y los elementos que estaban dentro.

En el lugar, actuaron Bomberos Voluntarios de Cayastá, Helvecia, Santa Rosa de Calchines y San Justo, y la policía de Cayastá. En tanto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó un operativo de tránsito en la zona por visibilidad reducida a causa de la presencia de humo.

La jefa de Bomberos de Cayastá, Ramona Roda, detalló que el fuego quemó unas 100 hectáreas del Parque Arqueológico, con "pérdidas grandísimas por el valor que tiene", mientras admitió que el siniestro "podría haber sido peor".

"Hay que destacar el trabajo de la comuna, que proveyó los camiones con agua para apaciguar el incendio, pero debido a su magnitud, debimos pedir refuerzos porque no teníamos los recursos necesarios. Eran focos por todos lados y el viento no nos favoreció", narró al aire de Cadena OH!.

