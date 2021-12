Es no vidente y tiene el mejor promedio de la escuela Industrial de Avellaneda

Lautaro Venturini tiene 18 años y es no vidente, pero eso no le impidió tener el mejor promedio educativo de la Escuela Industrial de la ciudad de Avellaneda.

"Gran parte del día me dedico al estudio. Mi familia juega un rol muy importante porque siempre están al lado mío, eso a mi me hace muy bien porque sin el apoyo de ellos yo no estaría en el lugar donde estoy", dijo el joven al aire de Cadena OH!.

Años anteriores a la pandemia, Lautaro competía en la disciplina atletismo y cursaba en la escuela para ciegos, además de la escuela de artes, ya que es un excelente intérprete de piano.

"Gracias a la computadora quiero seguir estudiando vía on line y lo voy a hacer, es lo que me encanta. Me gusta mucho la carrera de producción musical", agregó.

"Lo mejor que me pudo pasar en el año 2021 es que pude concretar el sueño de lograr hacer el nivelador del profesorado junto con la escuela técnica que yo pensaba iba a ser muy complicado, sin embargo pude hacer las materias y aprobarlas a todas", expresó Lautaro con mucha alegría.

"Seguir para adelante, hacer lo que me gusta que es continuar estudiando", son los tres objetivos básicos que marcó Lautaro Venturini de cara a un nuevo año que comienza.