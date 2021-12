Domínguez se despidió de Colón y se expresó en una carta

Eduardo Domínguez llegó este jueves a Santa Fe junto a su representante Juan Berros para sellar su desvinculación de Colón. Una decisión que al hincha todavía le cuesta asimilar. No solo por lo inesperado, sino por tratarse del técnico que llevó al club al primer título de su historia. Era raro que no hubiera una comunicación o confirmación al respecto, pero en las últimas horas, el ahora ex DT, escribió una carta de puño y letra que luego fue difundida en las redes sociales.

Tal como sucedió en su salida en el primer ciclo, solo tuvo palabras de agradecimiento para la gente y, sobre todo, a la institución. No es para menos, tomó las riendas cuando el equipo estaba en el umbral del descenso y, apelando a lo anímico y a cambiar la cabeza para ir por nuevas ilusiones, generó un golpe de efecto.

Dejó de lado la mediocridad de solo intentar "salvar el año" y mirar que era posible soñar. El primer atisbo se dio en la Copa Diego Maradona, donde se quedó sin nafta en la definición, pero al torno siguiente tocó el cielo con las manos. Armó un plan que dio qué hablar y ahora forma parte de la posteridad.

"Quisiera expresa todo mi agradecimiento al hincha, que siempre me ha mostrado su respeto y su cariño".

"A mis jugadores!!! Que me han llevado a lugares que solamente se sueñan. Al staff médico, cancheros y a toda la gente que trabaja en el club. Y a la comisión directiva encabezada por José Vignatti, agradecerles el haber confiado en mi nuevamente".

"Todo principio tiene un fin y siento que es el momento de despedirnos. Un hasta luego alcanza, o hasta siempre, porque siempre van a estar en mi corazón".

"¡Gracias, Colón!".