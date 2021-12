Elon Musk reveló la posible identidad del misterioso creador de Bitcoin

El multimillonario Elon Musk dice estar seguro de la identidad de Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de Bitcoin, sobre el cual hay cientos de especulaciones. Para algunos incluso no es una persona, sino un equipo de desarrolladores.

El creador de la criptomoneda es un misterio en sí mismo. Se lo conoce como Satoshi Nakamoto, pero esto no es más que un seudónimo. Y si bien es famoso por haber lanzado este tipo de divisa digital, desde hace 10 años no se sabe nada de él.

"Puede observar la evolución de las ideas antes del lanzamiento de bitcoin y ver quién escribió sobre esas ideas", dijo Elon Musk al investigador de inteligencia artificial Lex Fridman en un podcast publicado el martes, cuando se le preguntó qué pensaba sobre la identidad real de Nakamoto.

Leer también: Nuevo máximo del Bitcoin: superó los 60 mil dólares

El multimillonario de Tesla dijo que aunque "obviamente" no sabe exactamente quién creó bitcoin, las teorías de Szabo parecen fundamentales para la creación de la criptomoneda líder en el mundo.

"Parece que Nick Szabo es probablemente, más que nadie, responsable de la evolución de esas ideas", dijo. "Dice no ser Nakamoto, pero no estoy seguro de que eso no sea ni aquí ni allá. Pero parece ser el más responsable de las ideas detrás de bitcoin que cualquier otra persona".

Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin

Bitcoin fue propuesto por primera vez en octubre de 2008 por Satoshi Nakamoto, un seudónimo de lo que la gente creía que podía ser una persona, o quizás varias. En 2014, un equipo de investigadores lingüísticos estudió el documento técnico de bitcoin de Nakamoto junto con los escritos de Szabo y otros 10 creadores potenciales. Encontraron que los resultados eran indiscutibles.

"La cantidad de similitudes lingüísticas entre la escritura de Szabo y el documento técnico de bitcoin es asombrosa", dijeron los investigadores, y agregaron que "ninguno de los otros posibles autores estaba ni cerca de ser tan bueno".

Leer también: Elon Musk habló de bitcoin y la moneda subió más de 4000 dólares

Un informe del New York Times de 2015 también atribuye la invención de bitcoin a Szabo. Habló públicamente sobre la historia de la tecnología bitcoin y blockchain, pero ha negado repetidamente las afirmaciones de que es el inventor anónimo detrás del activo digital. Otra razón por la que está vinculado a bitcoin es su creación de la criptomoneda "bit gold" en 1998 .

Elon Musk indicó que no cree que haya mucho significado detrás de la identidad del creador de bitcoin. "¿Qué es un nombre de todos modos? Es un nombre, adjunto a una idea. ¿Qué significa realmente?" Respaldando su pensamiento, citó a William Shakespeare para decir: "Una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce".

Fuente: Ambito