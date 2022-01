Rosario Central: la DT del femenino admitió que sufrió hostigamiento y amenazas

La entrenadora de fútbol femenino de Rosario Central, Roxana Vallejos, explicó cuál fue la situación que vivió a partir de la desvinculación de dos jugadoras del plantel. Todo inició con el posteo de Maira Sánchez, ya ex integrante del equipo, en el que denunció que la echaron por haberse besado con una compañera.

Pero la directora técnica desmintió la versión y admitió que recibió "hostigamiento, agravios y amenazas" de parte de algunas jugadoras.

Vallejos fue clara y reafirmó que todas las jugadoras que dejaron la institución fueron por “cuestiones deportivas”. Se vio sorprendida por las denuncias ante el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) de parte de varias jugadoras.

"Sí y es algo que me sorprende. Entiendo el momento de bronca y dolor. Lamentablemente eligieron el camino de contactarse con el Inadi y no nos quedará otra que ir por la vía legal. Será el propio Inadi el que determine si esas denuncias tienen algún tipo de veracidad. De mi parte me pongo a disposición del Inadi y ojalá se resuelva todo. Entiendo que no es una denuncia sino una instancia al diálogo", declaró.