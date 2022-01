Dakar 2022: los resultados de los argentinos en el primer día de competencia

Los campeones argentinos Kevin Benavides y Manuel Andújar quedaron en el cuarto puesto de la división motos y en el primer lugar de la categoría quads, respectivamente, tras disputarse este sábado el primer especial cronometrado del Rally Dakar en Arabia Saudita.

Con su nueva moto del equipo Red Bull KTM, el salteño Benavides cubrió los 19 kilómetros de especial entre las ciudades de Jeddah y Hail en un tiempo de 57:30, dos minutos más que el ganador del día, el australiano Daniel Sanders, de la escudería Gas Gas Factory Team.

El campeón del Dakar 2021 también quedó por debajo del chileno Pablo Quintanilla (Honda), segundo con un tiempo de 56:30 y del botsuano Ross Branch (Yamaha), tercero con 57:25.

"Me he sentido muy bien. Este prólogo siempre es así, da un poco de nervios. Los primeros metros con la moto estaba un poco rígido, pero creo que he hecho un buen tiempo. Era importante porque mañana (por el domingo) vamos a elegir el orden de partida. La carrera empieza recién mañana", declaró el argentino en el sitio web oficial de la competencia.

La primera estación del Dakar se completará el domingo con la fase 1B, diagramada en forma de bucle en la ciudad de Hail con una extensión de 514km. (333km. de crono). La ruta de esta 44ta. edición del Dakar tiene como característica la abundancia de circuitos parciales con salida y llegada en el mismo sitio, ya que también habrá "rulos" en Riyadh (etapas cinco y seis), Wadi Ad Dawasir (etapa nueve) y Bisha (etapa 11).

Benavides (32 años), primer piloto sudamericano en ganar el Dakar en la división motos, busca este año el récord de ganarlo con una marca diferente (el año pasado lo hizo con Honda), algo que nadie logró desde que el rally más extremo salió de Europa y África, para iniciar su etapa en Sudamérica (2009-2019) y Arabia Saudita (desde 2020).

Los otros argentinos de la categoría ingresaron de la siguiente manera: Diego Gamaliel Llanos (53º), Joaquín Debeljuh Taruselli (57º), Diego Noras (66º) y Matías Notti (103º).

En cuatriciclos, Andújar (Yamaha 7240 Team) tuvo el estreno deseado tras imponerse en la etapa 1A con un tiempo de 1:10:10, por delante del francés Alexandre Giroud (+1:35) y el chileno Giovanni Enrico (+2:35), dos de sus principales competidores.

El bonaerense de Lobos afronta su quinto Dakar con la responsabilidad de mantener la tradición argentina ganadora que inició en quads Marcos Patronelli (2010, 2013 y 2016), seguido de su hermano Alejandro (2011 y 2012) y Nicolás Cavigliasso (2019).

El cordobés nacionalizado estadounidense Pablo Copetti (Yamaha Rally Team) finalizó en el noveno lugar a 7:50; mientras que los otros dos argentinos de la especialidad, Francisco Moreno y Carlos Verza, ingresaron 11º y 19º.

El catarí Nasser Al Attiyah (Toyota), tricampeón de la prueba (2011, 2015 y 2019), se impuso en autos con un tiempo de 10 minutos y 56 segundos por delante del español Carlos Sainz (Audi), que estrenó su vehículo híbrido.

En el décimo lugar del clasificador, a 1:06 de diferencia, se ubicó el mendocino Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme), tres escalones más arriba que su comprovinciano Lucio Álvarez (Overdrive Toyota).

El chaqueño Juan Manuel Silva (Puma Energy Rally Team) debutó en los camiones con un 32º puesto, a 8:23 del ganador del día, el tetracampeón ruso Eduard Nikolaev.