La fundación que preside Fabiola Yáñez donó 60 sillas de ruedas a Santa Fe

La Fundación Banco Nación, que preside de forma honoraria la primera dama Fabiola Yáñez, donó 60 sillas de ruedas a niñas, niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Santa Fe con discapacidad y en contexto de vulnerabilidad.

Se trata de las primeras 60 sillas de 600 unidades que serán entregadas el próximo año para promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo, según se informó en un comunicado.

La donación es el resultado del vínculo que generó Yáñez con la organización Walkabout del Reino Unido, la cual proporciona sillas de ruedas y rehabilitación en el mundo y también financia la investigación para encontrar una cura para la parálisis.

Por su parte, la ONG CILSA hizo posible la gestión y logística para la entrega de las sillas en el marco de su Programa de Entrega de Elementos Ortopédicos que opera a nivel nacional.

La actividad tuvo lugar en el gimnasio "Héctor Hugo Leurino" del Complejo Polideportivo de CILSA, ubicado en Avenida de la Constitución Nacional (ex Mar Argentino) y Ruta 11, en el barrio Varadero Sarsotti de la ciudad de Santa Fe.

"La silla de ruedas me sirve para salir, me dio un aliciente para no quebrantarme. Eso fue lo que me cambió la vida, poder decir ‘Quiero comprar algo para mi nieto y voy a comprarlo yo’, expresó María Teresa, una de las beneficiarias de la iniciativa.