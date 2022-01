El Colegio y la Sociedad de Bioquímicos rechazaron la venta de auto test rápidos

La posibilidad de que se vendan auto test rápidos en las farmacias para que la población evalúe si tiene Covid de manera personal, generó distintas controversias. Desde el Colegio de Bioquímicos y la Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe, rechazaron la iniciativa.

"No estamos de acuerdo por varias circunstancias. En primer lugar no hay una trazabilidad y un control de qué es lo que hace el paciente con la caja, el test, dónde lo conserva y en qué condiciones. En segundo lugar, la toma de las muestras, es fundamental para tener un resultado correcto. En tercer lugar, qué se hace con el hisopo contaminado, nosotros tenemos un lugar para residuos patológicos. Por último, y más importante, no queda registro de ese resultado. No hay en el sistema integrado de salud en la Argentina, condiciones de que se registre eso", explicó Patricia Rodríguez, presidente de la Sociedad de Bioquímicos.

Las preguntas que respaldan esta posición responden, justamente, a la necesidades sanitarias de la población. Las respuestas que guían las acciones de políticas públicas atienden el para qué se hacen los test, cuál es el criterio epidemiológico, y con qué objetivos. "Si no se pueden tabular estos resultados, cómo sabemos qué acciones se van a tomar", reflexionó la entrevistada.

"Hay todo un circuito que verdaderamente se pierde. Para eso en Argentina existen las carreras de la salud, en este caso la bioquímica, para la toma de muestras y los informes correspondientes. Nadie te controla ni se entera qué estas haciendo. Ni las personas que están contagiadas hacen lo que hay que hacer. Las personas le perdieron el miedo a la enfermedad. Pero las conductas deben ser las mismas como el primer día. Los test negativos no significan que no estamos contagiados, sino que no hay una carga viral visible", apuntó.

Hay análisis, asesoramiento, y orientación que el profesional brinda y no puede considerarse como un test de embarazo, una información individual que no repercute en la población. Hay una cuestión epidemiológica y una toma de decisiones más grande.

Por último, ante la chance de que las farmacias contribuyan a tabular los datos, Rodríguez fue clara: "Hay una dificultad enorme para conseguir reactivos. No creo que las farmacias tengan la capacidad de recepcionar todos los llamados, porque el 0800 está desactivado prácticamente. La gente que trabaja ahí dejó de trabajar, la mayoría. Pero aparte, se trata de un resultado que no vio, y no se puede validar algo sin tener la certeza y confirmarlo".

