Playas imperdibles en Argentina

Las playas paradisíacas no solo están en el Caribe, Asia o lugares exóticos del mundo. En la Argentina existen lugares escondidos que nada tienen para envidiarle a los destinos mencionados.

En ellas podemos ver aguas transparentes y arenas bien claras, además cuentan con el plus de que, al no ser tan conocidas por los turistas, no tienen mucha concurrencia.

Bahía Creek

Bahía Creek es un balneario y una pequeña localidad del departamento Adolfo Alsina, en la provincia de Río Negro, Argentina. Allí los acantilados pierden altura y dan paso a una bahía de agua clara, bordeada de médanos suaves. Las amplias playas de arena y la tranquilidad del lugar atraen a vecinos de Viedma y visitantes de toda la región. Se encuentra en la costa norte del Golfo San Matías, en el inicio de éste.

Es común sorprenderse con la presencia de fauna propia de las costas patagónicas, especialmente ballenas y toninas overas entre los meses de julio a septiembre.

La Patagonia fue testigo de desembarcos y naufragios. Estas costas se llenaron de rumores sobre embarcaciones encalladas en la niebla, sobre retazos de navíos vislumbrados en períodos de bajamar y sobre forasteros con acentos extranjeros.

En este lugar vas a encontrar dunas, ancantilados y un viento típico del sur argentino. Es ideal visitarlo en verano porque no se sufre el calor, además es perfecto para practicar deportes acuáticos como el paddleboard, sandboard y parapente gracias a sus médanos y a la marea que tiene el agua.

Quienes visitan esta playa suelen alojarse en hoteles en Viedma o en Las Grutas (destino que se encuentra muy cercano) y llegan a Bahía Creek en una visita durante el día.

Como si fuese poco, en la bahía también podrán encontrar paisajes increíbles, como el atardecer que es digno de una postal y que incluyen la presencia de animales como leones marinos y aves migratorias.

Para llegar hay que entrar por la RP 1 desde Viedma, transitar 60 kms. de asfalto y 75 de ripio.

Bahía Bustamante

Bahía Bustamante es un pueblo alguero de sólo 40 habitantes que se encuentra en la provincia de Chubut cerca de la localidad de Camarones.

Hay diferentes actividades que se pueden realizar dependiendo de la época del año, el clima y las mareas.

Es un lugar espectacular situado dentro de una propiedad privada. Generalmente, quienes la visitan acceden mediante guías turísticas que los llevan a pasar el día en las aguas inmaculadas de la bahía que desembocan en un mar infinito. Este sitio cuenta con distintas opciones para pasar un día espectacular, mencionamos que hay visitas guiadas, pero también ofrecen servicios como recorridos en 4×4, a pie o en bicicleta.

Cabo Curioso

El Cabo Curioso es un accidente geográfico costero ubicado en el departamento Magallanes en la Provincia de Santa Cruz (Argentina), más específicamente en la posición (-49°11' -67°37').

Se encuentra a aproximadamente a 15 km al norte de la ciudad de Puerto San Julián, en la margen norte de la boca de entrada a la Bahía de San Julián. El cabo Curioso presenta una costa acantilada, y extensas plataformas de abrasión compuestas por sedimentarias consolidadas Este cabo, junto con una línea imaginaria con la Punta Desengaño, delimita el sector interno de la bahía de San Julián.

En este cabo se asienta el Faro Cabo Curioso, que es un faro no habitado de la Armada Argentina que fuera puesto en servicio el día 1° de agosto de 1922.

La zona de Cabo Curioso es un importante lugar de esparcimiento para los pobladores de las ciudades cercanas, principalmente de Puerto San Julián. El paisaje que generan las bajantes, con extensas restingas de barro y arena, son ideales para realizar caminatas o bañarse en los piletones que se forman. En la playa y sus cercanías existen también lugares reparados para acampe, así como fogones.

Este lugar se caracteriza por tener bancos de arena superficiales que fueron puestos allí para mejorar la experiencia del visitante al momento de sumergirse en sus idílicas aguas.

Para llegar: la ciudad se ubica a sólo tres kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3, a 350 km al sur de Caleta Olivia y 360 km al norte de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.

Punta Perdices

Entre los destinos clásicos de la provincia de Río Negro, como lo son Bariloche, Las Grutas o incluso El Cóndor, se coló en la agenda nacional turística una playa que, hasta hace muy poco era desconocida y sólo visitada por los lugareños y algunos ya califican como «El Caribe» de la Patagonia.

Se trata de Punta Perdices, a unos 65 kilómetros de Las Grutas, al este de la provincia de Río Negro. Se encuentra ubicada en la bahía que se forma entre San Antonio Este y San Antonio Oeste por lo que es la playa preferida de la zona. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto de Viedma.

Por sus aguas cristalinas y sus estanques color esmeralda se ha ganado el verano pasado el título del “Caribe” argentino. Aunque existan lugares relativamente cercanos para aprovisionarse y cada año esté más concurrida, a los que lleguen deberá gustarles la tranquilidad y la conexión con el paisaje. Son playas de aguas templadas y alejadas del bullicio. Ideales para descansar.

En Punta Perdices, sin lugar a dudas, lo que se hace es descansar. Pero si quieren hacer alguna actividad durante el día pueden elegir hacer kayak, nadar y hacer stand up paddle ya que tiene aguas con poco oleaje. Además, se ofrecen paseos y pesca embarcada y una actividad de jornada completa que incluye una combinación de todas esas opciones.

Una actividad complementaria es visitar la Villa Portuaria donde hay restaurantes y cantinas que ofrecen variedad de pescados y mariscos de la zona. También visitar los atractivos cercanos como “La Conchilla” (un balneario con características similares) y Punta Villarino donde hay un apostadero de lobos marinos.

Para llegar, en avión hasta Viedma y si deciden pasar la noche en la ciudad capital, Viedma, van a tener 180 kilómetros de distancia entre las playas y la ciudad por la ruta N3 y luego por la P1.

Las Grutas

La costa atlántica rionegrina tiene tres puntos importantes y destacados, uno por ser un centro turístico altamente concurrido, otro por ser centro de la pesca marítima comercial, y el tercero por constituir un apoyo fundamental para la actividad económica de la Patagonia. Estamos hablando de Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto San Antonio Este, respectivamente.

A Las Grutas llegan cada año miles de turistas dispuestos a divertirse, relajarse y pasarla bien. Llegan atraídos por sus playas con acantilados de increíble belleza y por las famosas aguas cálidas de estas costas. Su clima es semiárido, con escasas lluvias y con una tempertura que en verano va desde los 14 hasta los 30 grados.

El balneario está construido sobre acantilados en forma de grutas. Foto gentileza Dirección de Turismo de Las Grutas.

La villa se destaca por poseer las aguas más cálidas en la costa de Argentina, debido a que en el golfo de San Matías provoca el resurgir y el asoleamiento de las aguas procedentes de las corrientes cálidas del norte sobre las corrientes frías procedentes del sur, creando en la región de Las Grutas un microclima con una atractiva fauna marina y un clima muy benigno para el turismo.

Fuente: Ambito