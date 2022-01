Soledad Aquino habló por primera vez de su trasplante de hígado

Después de haberse sometido a un trasplante de hígado en junio, Soledad Aquino habló por primera vez sobre el momento en el que luchó "entre la vida y la muerte".

Aquino debió ser internada de urgencia en marzo por una hemorragia estomacal severa y se la diagnosticó con una cirrosis hepática y úlcera de duodeno; por lo que se la anotó en la lista de espera del INCUCAI hasta que finalmente tuvo lugar el trasplante.

En diálogo con ¡Hola! Argentina, la exesposa de Marcelo Tinelli expresó: “Necesito compartir mi experiencia, por eso doy la entrevista. Siento una responsabilidad enorme de insistir sobre la importancia de donar órganos. A mí me salvó la vida”.

En la nota con la publicación, la mamá de Mica y Cande Tinelli contó: “El trasplante no es una joda: fue una cirugía de nueve horas. Cada vez que lo pienso no lo puedo creer: ‘Mierda, me tuvieron abierta durante horas y tuve dos paros cardíacos’”. Y continuó: “Sí. Así estuve yo, carajo, luchando entre la vida y la muerte. Mis hijas me contaron que los médicos decían que lo mío era un milagro”.

Recuperada y disfrutando de su presente, Soledad recordó: “Tuve picos de desesperación en los que sentía que había tocado fondo. Días en que no paraba de llorar del dolor”, recordó en la entrevista con Hola, donde agradeció el apoyo infinito de sus hijas en ese difícil momento.

Fuente. Ciudad Magazine