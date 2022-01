AMRA Santa Fe cuestionó duramente las medidas del Gobierno provincial

El Gobierno de la provincia dispuso nuevas medidas sanitarias que generaron rechazo en la comunidad médica. Se determinó que aquellos que trabajen en el área de salud, si tienen las tres vacunas y no tienen síntomas, aunque sean contacto estrecho no deben realizar aislamiento y tienen que seguir trabajando.

Al respecto, Néstor Rossi de AMRA Santa Fe, apuntó que "No son reglas claras, las van cambiando muy seguido. Es un poco inentendible por qué, si cualquier persona que es contacto estrecho de un positivo tiene que hacer aislamiento, nosotros no. Me dicen que tengo que venir a trabajar con todas las medidas de precaución, y ya las conocemos".

Leer también: Esperan un 2022 con una presencialidad al 100 por ciento en las escuelas santafesinas

El entrevistado ironizó al recordar que los trataban de héroes al inicio de la pandemia. "Pero nosotros no tenemos súper poderes, somos mortales como cualquiera".

También están exigiendo que se vuelvan a considerar las comorbilidades en todos los profesionales, porque el Covid "Está arrasando".

"Santa Fe tiene muy buen esquema de vacunación y estamos agradecidos. Pero cuiden a los que tienen que cuidar, murieron compañeros de trabajo de todas las áreas. Ellos le pusieron el cuerpo a las balas y nosotros las estamos esquivando", dijo por último.

Escuchar también audio completo: