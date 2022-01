CES 2022: qué novedades dejó la feria de tecnología más importante del mundo

Este viernes concluye la Consumer Electronics Show (CES) 2022, la feria de tecnología más importante del mundo. A pesar de la polémica que se dio en la previa, cuando empresas como Microsoft, Intel, Nvidia, T-Mobile, Amazon, Twitter y Meta dieron de baja su participación presencial, el evento dejó algunas novedades y perlas muy llamativas.

Gran parte de la atención en la feria giró alrededor de la movilidad sustentable, con grandes presentaciones de empresas como Sony, General Motors o Volkswagen. Pero la robótica, la computación, las pantallas, los smartphones y los productos hogareños, entre otros, también tuvieron su lugar para brillar.

Televisores manejados con el dedo

La posibilidad de que tu televisor reconozca tu dedo índice y lo puedas usar para manejar la pantalla parece dejar de lado para siempre el control remoto, pero, ¿se masificara su uso?

Movilidad sustentable

Tras años de reinado de Tesla, la empresa de Elon Musk, en el terreno de los autos eléctricos, grandes compañías y automotrices decidieron que era hora de jugar sus cartas. Así lo hicieron Sony, General Motors, Volkswagen y Mercedes-Benz, entre otras. También hubo novedades sobre tractores autónomos para mejoras en la agricultura, y camiones eléctricos y autónomos para generar logística más sustentable.

Conciertos virtuales

Con la pandemia una de las cosas que a veces nos cuesta volver a imaginar es el regreso a los shows de música en vivo. Algunas personas prefieren volver solo de manera virtual. Es el caso de este grupo que está viendo un recital virtual de Kpop personas están bailando en un recital virtual de Kpop con gafas de realidad virtual, auriculares y un joystick para participar del evento. Albornoz entrevistó a una de las participantes quién le expresó: “Me gustó estar cerca de las cantantes”.

La nueva laptop XPS 13 Plus de Dell

La compañía de computación Dell presentó su nueva XPS 13 Plus, una nueva integrante en la línea de laptops XPS. Aunque por fuera parece ser igual que los modelos anteriores, los cambios se encuentran por dentro. El diseño es mucho más unificado, ya no hay barra de funciones en el teclado, sino que fue reemplazada por una serie de botones digitales, similares al touch bar de las Mac, el teclado está a la misma altura y sin separación con respecto al resto del dispositivo, y no posee un trackpad delimitado, sino que se mueve el cursor tocando sobre donde el mismo debería encontrarse en la laptop. La otra novedad es que podrá conseguirse en una versión con pantalla OLED.

Nuevos procesadores de AMD e Intel

En la CES, Intel anunció la producción de su procesador KS-Series 12th Gen para computadoras de escritorio y el lanzamiento de procesadores mobile para laptop para la misma generación. La compañía promete que estos serán "los procesadores mobile más rápidos en la historia".

Por su parte, AMD también anuncio un procesador para laptop, en este caso el Ryzen 6000, que incluye RDNA 2, un nuevo procesador de gráficos para su parte de video integrada. La empresa anunció que la performance para videojuegos será dos veces mejor que en las versiones anteriores y que la batería podrá durar 24hs.

Los nuevos televisores OLED Quantum Dot

Sony se llevó la primicia en ser la primera compañía en presentar un televisor OLED con tecnología Quantum Dot, con su nuevo Bravia XR A95K. Se trata de pantallas que combinan los negros perfectos y el contraste infinito del OLED, con las mejoras de brillo y color que permite el Quantum Dot. Se los considera un paso intermedio entre los televisores OLED y los Micro LED que, hoy por hoy, solo comercializa Samsung. Este televisor vendrá en opciones de 55 y 65 pulgadas, ambas de resolución 4K.

Decenas de gadgets para hogares inteligentes

Cámaras de seguridad de alta resolución, alarmas, puertas inteligentes, luces, aspiradoras robots y hasta baños y cocinas inteligentes, fueron parte de la nueva edición de la CES. Todo lo que uno se imagine que puede ser automatizado o controlado de alguna manera en el hogar parece que va a existir en los próximos años.

La nueva Chromebook de HP

La compañía de computación HP presentó dos nuevos modelos para su línea de gama alta Elite Dragonfly. Una de estas tiene la particularidad de ser una Chromebook, algo inusual para los modelos más caros. Así, los usuarios que prefieran utilizar Chrome OS ahora podrán elegir una laptop de gama alta con su sistema operativo favorito.

Un robot hogareño que ayuda a las personas con dificultades motrices

De la mano de Labrador Systems, dos robots llamados Caddie y Retriever pueden ayudar a las personas con alguna dificultad motriz llevando distintos objetos por la casa. Vienen equipados con ruedas y sensores para poder moverse sin problemas y se les pueden configurar distintas paradas para moverse entre estas. Además pueden ser dirigidos tanto por una app como por comandos de voz via Alexa. Cada uno puede cargar hasta 11 kilos de peso y Retriever puede modificar su altura por comando.

El proyector portátil "Freestyle"

Creado por Samsung, este proyector está sin dudas apuntado al público joven. Basado en su portabilidad, con parlantes integrados y 1080p de resolución, puede sentirse que espera utilizarse más con videos online que con películas HD. Lo que puede ser no tan amigable es su precio: 899 dolares.

Un monitor curvo con rotación

El Samsung Odyssey Ark no es solo un enorme monitor curvo de 55 pulgadas. También viene montado sobre un pie que le permite girar para pasar a una disposición vertical donde la parte curva superior te cubre la cabeza. Por el momento no hay fecha ni precio pero se espera que pueda comercializarse en la segunda mitad del 2022.