El padre de Nahír Galarza rompió el silencio y desmintió a su hija: "Yo no lo maté"

Luego de la inesperada acusación que recibió de parte de su hija, Marcelo Galarza rompió el silencio. Declaró para Infobae que él no mató a Fernando Pastorizzo y que ahora vive recluido en el campo.

“Me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino”, indicó. El padre de Nahir, policía de Entre Ríos, opinó que esta situación “se veía venir”. Dejó en claro que no tuvo nada que ver con el hecho. “Yo no lo maté”, aseguró Galarza.

Ante la denuncia de Nahir Galarza, presentada la semana pasada por su defensa, ahora el padre deberá responder ante la Justicia.

En medio del nuevo escándalo, el policía Marcelo Galarza está recluido en el campo y divorciado de su esposa Yamina Kroh. Esta, ya expresó que apoya a su hija en la impactante denuncia.

“Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo”, manifestó Marcelo Galarza.

Y concluyó: “Yo no voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido”, consideró.