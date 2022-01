Evalúan menos restricciones para los contactos estrechos sin síntomas

Si bien la ministra de Salud, Carla Vizzotti, negó haber recibido una solicitud del sector empresarial para suspender los aislamientos de las personas que son contacto estrecho de pacientes con coronavirus, desde el Gobierno están evaluando la medida. Se debe a una enorme cantidad de aislados por positividad o por contacto estrecho, que está impactando en la fuerza laboral y por ende en la economía.

Recientemente, el plazo bajó de 14 a cinco días (más otros cinco de cuidados) para los que tengan esquema completo de vacunación y no presenten síntomas. Pero los números de ausentismo laboral (en algunos rubros llega al 20 por ciento) generan la necesidad de revaluar estrategias.

Podría pensarse en un esquema donde ya no se tengan que aislar esos contactos estrechos de positivos, siempre que no presenten síntomas y estén vacunados con las dos dosis. Van a tener que conservar todos los cuidados, como usar el barbijo correctamente todo el tiempo, limpieza de manos con alcohol y distanciamiento, no meterse en multitudes ni eventos masivos, ni en lugares cerrados.

El pedido sí provino de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim). Advirtieron que las instituciones tienen "graves dificultades para mantenerse operativas". Le pidieron al Gobierno que exima del aislamiento al personal de salud que es contacto estrecho y tiene el esquema de vacunación completo.

La funcionaria sostuvo que desde el Gobierno se están analizando tomar más medidas para estimular la vacunación en las personas que aún no han iniciado sus esquemas. Y remarcó que la implementación del pase sanitario va a ayudar.