Pablo Javkin fue diagnosticado con una patología prostática

Al intendente Pablo Javkin le detectaron una patología prostática por la que deberá ser tratado. Él mismo fue quien contó la situación a través de un video que subió a redes sociales. Aclaró que el tratamiento no afectará su labor diaria y pidió a la población tomar conciencia sobre la importancia de los controles periódicos, dado que el hallazgo en su caso se produjo en el marco de controles periódicos.

Queridos vecinos y vecinas: porque corresponde, y porque demuestra lo importante que es la prevención, considero importante contarles algo. pic.twitter.com/kQlZHpttJJ — Pablo Javkin (@pablojavkin) January 10, 2022

"Buenos días vecinos y vecinas de Rosario. Considero necesario e importante contarles algo", comienza el video. "Como ustedes saben hace pocas semanas cumplí 50 años, desde mediados familiares como corresponde por mi edad y mis antecedentes familiares inicié una serie de estudios. Como resultado de esos estudios, me detectaron una patología prostática", continúa.

"Por ese motivo en los próximos días voy a iniciar los tratamientos indicados. La realización de controles periódicos permitieron una detección temprana, lo cual siempre recomiendan. La opinión de los médicos es que los tratamientos no me van a impedir continuar con mis funciones habituales, por supuesto respetando al pie de las letras las indicaciones que los profesionales me indican. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto", concluye.