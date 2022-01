Federico Bal tiene Covid

Federico Bal anunció a través de la red que dio positivo tras regresar de Mar del Plata.

El actor se preparaba para reemplazar a Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen (El Trece), pero unos síntomas lo alertaron a último momento.

"Volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta. Un poco de voz nasal", comenzó contando Federico Bal en una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram. "Me hice un hisopado y tengo Covid", confirmó.

Y continuó: "Iba mañana a reemplazar unas semanas a Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen -él está de vacaciones- y por precaución sentí que lo mejor era que la producción me mande alguien que me pueda hisopar. Me hisoparon, me dio positivo", detalló el actor y director, de 32 años de edad, mirando a la cámara de su celular.

"Tengo un poco de voz nasal, un poco de tos. como si fuera un resfrío", explicó Fede Bal sobre sus síntomas.

"Asique nada, cuídense. Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata... Tuve unos eventos, unas actividades que tuve que hacer. Seguramente me lo contagié por ahí", señaló.

Por último, pidió a todos: "Cuidémonos, está muy fuerte en todos lados. Muchos amigos cercanos tienen covid, cuídense, usen barbijo", cerró Fede Bal.

Fuente: Exitoina