50 mil pesos y un mes sin conducir, la multa para el hijo de Rosatti

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia Nacional, conducía con 2.24 gramos de alcohol en sangre, según el test que le realizó la Policía en la Ruta Provincial Nº 1. Sólo se le retuvo la licencia y lo acompañaron hasta su casa porque no había grúa en la jurisdicción.

Ahora, tras la resolución de la jueza de faltas de San José del Rincón, el secretario en el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe deberá pagar una multa que oscila apenas los 50 mil pesos, y no podrá conducir por 36 días.

La legislación vigente establece que una persona que conduce bajo los efectos del alcohol puede perder su licencia de conducir por un período que va de los 15 días, hasta los dos años, aunque la reincidencia marca un agravante.

"No había grúa"

Ante la insólita situación, que generó revuelo en cierto sector de la sociedad que se quejó por "los privilegios" de algunos funcionarios judiciales, la directora de la Agencia de Seguridad Vial, Antonela Cerutti, explicó: “La Agencia Provincial de Seguridad Vial no tiene grúas, ni corralones, si no que trabaja en convenios con municipios y comunas. En el caso de que no haya una grúa en el operativo, la ley provincial de Tránsito plantea otras medidas cautelares”.

Asimismo, el intendente Rincón -localidad en donde se registró la infracción-, Andrés Soperez, manifestó una excusa similar, en diálogo con Cadena OH: "Nosotros no contamos con el servicio de grúa para el traslado de vehículos que sean retenidos. Yo asumí el 10 de diciembre y nos encontramos con un corralón lleno, por eso pensar en la retención de vehículos y su posterior depósito se vuelve imposible", comentó.

"En este caso, el procedimiento lo realiza la APSV y no en conjunto con los operativos que podemos coordinar nosotros con el área de Tránsito y Control. Los controles son más que productivos, y más allá del caso en cuestión creo que el trabajo que viene realizando la agencia es muy bueno, y en tal procedimiento están amparados por la legalidad del caso", agregó.

Sobre el malestar social, el mandatario reconoció que "es lógico que el planteo exista, pero acá hubo procedimientos de iguales características con personas que no son de renombre. Ante lo mediático del caso buscamos antecedentes, y en otros operativos se ha tomado el mismo proceder".

