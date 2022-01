Vídeo: delincuentes asaltaron una pastelería y arrancaron la caja registradora

Dos delincuentes asaltaron a mano armada una reconocida pastelería de la ciudad de Santa Fe, donde tras amenazar a una empleada arrancaron y se llevaron directamente la caja registradora.

El hecho sucedió durante la noche del martes, minutos después de las 22, mientras caminaban gran cantidad de transeúntes por la zona.

"Ayer a las 10 de la noche entraron dos con un revólver, que muestran muy poco, dan la vuelta por el mostrador, sacan la caja registradora y se van corriendo. Se llevaron la recaudación del día. Hoy la plata no va a aparecer, tenemos que agradecer que a las empleadas no les pasó nada", comentó Emanuel Nepote, de la Pastelería de Gladys, en diálogo con Cadena Oh!.

"Son dos los que entraron al local, pero por gente que estaba afuera después de salir se subieron a un auto. Los dos tenían tapabocas, se ven que se cuidan para no contagiarse. En las cámaras se ve bien la cara, y se las mostramos a la policía. Hicimos la denuncia correspondiente, pero todavía no pasa nada, estamos esperando", dijo finalmente.