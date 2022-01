Hockey: el Club Colón de San Justo reclamó el ascenso ganado en el Campeonato Estímulo

El Club Colón de San Justo hizo pública su postura e inconformidad ante los hechos de público conocimiento respecto al ascenso del Hockey de Primera División, Campeonato Zona Estímulo, Copa Diario El Litoral 2021 y la falta de respuesta de la Asociación Santafesina de Hockey.

Manifestó descontento y preocupación ante la falta de compromiso de la Asociación Santafesina de Hockey frente a una situación que lleva meses debatiéndose, sin obtener una respuesta de manera oficial.

"Nuestra institución fue uno de los clubes fundadores del Torneo Promocional de la ASH, forma parte de la misma hace más de quince años. A lo largo del tiempo, con la colaboración constante de toda la familia del hockey se han conseguido campeonatos –tanto de la ASH, como Regionales de Clubes- y cumplir el más anhelado sueño: la cancha de césped sintético. Con mucho esfuerzo, en medio de una crisis sanitaria mundial, logramos subir un escalón al participar del Torneo Copa Diario El Litoral Zona Estímulo", expresaron en el comunicado.

El plantel de Primera División consiguió su campeonato el 22 de noviembre de 2021, al vencer a Colón de Santa Fe 2 a 1 en cancha de Club Náutico El Quillá. Con esta victoria, el equipo conseguía el ascenso a la “Zona Campeonato”.

"Si nos remitimos a lo expresado en el reglamento, que tiene la ASH en su sitio web, “Desarrollo del Campeonato. 20.04.02 El ganador del torneo tendrá la oportunidad de ascender a la categoría Damas Oficial “B” siempre y cuando tenga todas las divisiones que esta última exige. En caso de no poder cumplimentarlo, o no desear hacerlo, podrá ser el clasificado en forma subsiguiente. Dicha posibilidad será evaluada por el Consejo Directivo. Es importante mencionar, que, este reglamento no está actualizado, ya que menciona como torneos “A” y “B”, lo que hoy es Zona Campeonato y Zona Estímulo. Este apartado, además de ser el único donde se hace mención al ascenso, tampoco especifica si el club debe contar con todas las categorías en el año en curso del campeonato o para disputar el ascenso en el año siguiente", detallaron.

Ante la falta de información precisa, el club denunció que tampoco se realizó una circular explicando cómo se considerarían los resultados.

Lejos de despejar dudas, la ASH emitió un comunicado hace tres meses –con un torneo próximo a finalizar. La Comisión Directiva comunica que NO habrá descensos en la Zona Campeonato, a su vez habrá un ascenso, el equipo que asciende debe contar con toda la línea completa en el año en curso (2021). La decisión se toma en función de completar ocho equipos en la Zona Campeonato.

Además se comunicó que para la clasificación a los Campeonatos Nacionales y Regionales de Clubes de damas y caballeros se tomará en cuenta las posiciones obtenidas en el torneo disputado durante el año 2021, Copa Diario El Litoral.

"A nuestra consideración, es una falta de respeto informar algo así con un torneo próximo a finalizar. Cuando decimos que debe comunicarse antes de iniciar la competencia, nos referimos a documentos oficiales y escritos, tal y como se hace, por ejemplo actualmente, para avisar los montos de afiliación y fichajes 2022. Una reunión, de la cual no quedó un acta, no puede ser un argumento para validar o no algo tan importante como un ascenso", apuntaron desde el Club.

"No es fácil ser de un club del interior de la provincia. Exigimos una respuesta oficial de forma inmediata, que pueda aclarar la mala comunicación de la ASH en torno a los ascensos. Apelamos a la lógica de la institución, para poner a nuestro Club donde se merece estar", expresaron por último.