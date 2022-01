Cómo se lleva adelante la campaña de vacunación y los testeos en Reconquista

Este miércoles, la Coordinadora de la Región de Salud Reconquista, Dra. Leira Mansur junto a la Licenciada en Enfermería Eliana Puccini, brindaron detalles sobre la situación epidemiológica en la región y el plan de inmunización.

"Estamos transitando la tercera ola de la pandemia, empezamos ya hace unos 15 días aproximadamente con un aumento de casos que en pocas horas se van multiplicando y a la actualidad estamos en la región completa con 3027 casos activos de covid, para 23.658 casos totales desde que iniciamos la pandemia; Reconquista tiene 1701 casos activos, 475 Avellaneda y 268 en Villa Ocampo", ejemplificó. "La cepa que predomina en este momento es la ómicron", dijo Mansur.

Hay cuatro internados en terapia intensiva, uno con asistencia mecánica respiratoria; dos en sala de internación de Adultos, uno en la guardia del Hospital Nuevo, dos pacientes en internación conjunta y uno en pediatría. Todos pacientes con comorbilidades, algunos vacunados y otros no.

En los últimos días, después del 6 de enero, se registraron 5 decesos en toda la región con diagnóstico Covid y otras patologías: uno de Ingeniero Chanourdié, uno de Villa Ocampo y tres de la ciudad de Reconquista.

Testeos

Hay un aumento de la demanda de testeos por lo que, "particularmente en la ciudad de Reconquista nos mudamos a un espacio más amplio de lo que era el Hospital de Campaña".

En otro tramo de la conferencia brindada esta mañana, la Dra. Leira Mansur dijo que Reconquista fue la primera ciudad de la región en descentralizar: "La idea es que en algún momento, para marzo o abril podríamos estar en cada efector de salud, sea del primero o segundo nivel dando respuesta con la vacuna del covid".

"Necesitamos organizarnos, sabíamos que los primeros días era prueba-error, tenemos que ir modificando situaciones que se van dando, pero más allá de estos estamos muy conformes con los resultados", y resaltó: "Siempre dijimos que las terceras dosis son con turnos", añadió.

Hay vacunas

Enfáticamente Mansur negó la faltante de vacunas. "En ningún momento quedamos sin vacunas, a pesar del anuncio de que todos los niños y adolescentes concurran espontáneamente a los vacunatorios. Se viene trabajando porque tenemos vacunas Sinopharm. Ahora, necesitamos y apelamos a la población a que seamos todos responsables, comprometidos y trabajemos juntos en esto, porque a mí me colapsa el vacunatorio si ya a las 8 de la mañana tenemos colas de más de 100 personas que no se vacunaron antes o que perdieron el turno. Necesitamos organizarnos con el tema de las consultas espontáneas", remarcó.

"En ningún momento dijimos que no tenemos vacunas; nadie niega la vacunación, lo que puede pasar es que cuando estamos con un número muy importante de espontáneos, tratamos de reorganizar y de decirles vengan tal fecha o venga tal día, pero tampoco se respeta eso. Buscamos recurso humano y no tenemos, es nuestro cuello de botella en la provincia", agregó.

Cansancio

"Estamos transitando la tercera ola, las características de esta, son totalmente distintas a la primera y segunda, nunca habíamos tenido tantos casos diarios. Estamos colapsados si, pero estamos colapsados como la provincia y creo como en cualquier otro lugar, porque el recurso humano es poco y está cansado, está agotado. A hay que sumarle que en esta ola también tenemos muchos colegas con covid que no están trabajando, hay centros de salud que tuvimos que cerrar un turno porque no tenemos recurso humano", fue otra expresión de Mansur.

Otro detalle apuntado por la coordinadora fue que: "Tenemos como característica como región que no es menor, que en muchas ramas de lo que es el equipo de salud, tenemos problemas para conseguir hasta reemplazos, más allá de que el Ministerio nos avale el reemplazo, o nos diga que contratemos gente, no tenemos gente disponible por eso es muy valioso cuidar las personas que tenemos involucradas en esto y pedimos a la comunidad que por favor trabajemos todos juntos. La responsabilidad de llegar al vacunatorio cuando les llega el turno y vuelvo a remarcar que terceras dosis no se están haciendo espontáneas. Las terceras dosis se hacen con turno".

"Yo entiendo, tenemos que hacer más; no estamos llegando en tiempo y forma con lo que quisiéramos, pero puedo asegurar que ningún personal de salud no tiene ganas de acelerar la vacunación, o de poder dar muchas más respuestas a las atenciones particulares, pero no podemos, somos seres humanos también, y hace dos años venimos poniendo el cuerpo y el alma en esto" , expresó enérgicamente Mansur.

El anuncio

Mansur anunció que la semana que viene Reconquista va a tener un vacunatorio más grande. "Nos vamos a trasladar a la Escuela Industrial", dijo; y contó que allí, por lo menos en una semana, con un equipo que va a viajar desde Santa Fe para sumar recurso humano, se van a completar esquemas o iniciarlos en personas de 3 a 49 años que no hayan aún concurrido a vacunarse y también colocar en mayores de 50 años terceras dosis o dosis de refuerzo. Comunicó que la jornada de trabajo va a ser más amplia.