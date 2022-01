Día Mundial contra la depresión: qué es y cómo afecta esta enfermedad

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Depresión, enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. El padecimiento, a veces silencioso, se cobra numerosas víctimas y se ubicó como la principal causa de discapacidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De la enorme cantidad de enfermos en todo el planeta, sólo un tercio consulta con profesionales, lo que es muy grave ya que cuando no se detecta a tiempo el cuadro se complica.

"Es una enfermedad discapacitante. Hay un distintos tipos de depresiones y distintas manifestaciones. Pero los síntomas de un trastorno depresivo mayor, son identificables", expresó para Cadena OH! el Dr. José Emilio Domínguez, matrícula N° 4882.

Los casos donde es más fácil detectar es cuando el paciente expresa lo que tiene que ver con la parte emocional. Predomina la angustia, tristeza, llanto, poca voluntad, pérdida de interés, malestar, alteraciones del sueño, suba o baja de peso y dificultad para concentrarse.

"Las famosas depresiones enmascaradas, donde no hay nada de eso, son más difíciles. Cuando uno no conoce a la persona, es raro darte cuenta. Por ahí, tiene que ver con alteraciones de las funciones cognitivas, es común que los pacientes empieza a referir que les cuesta concentrarse, pero también sufren alteraciones diversas, como en el sueño o el comer, que pueden ir para un lado y para el otro", explicó.

Si bien no tiene un rango etario determinado, los números muestran un predominio en las décadas de mayor actividad, entre los 30 y 50 años.

Depresión en pandemia

Dentro de las consecuencias del Covid - 19, deben considerarse el aumento de cuadros depresivos y suicidas que se dio en todo el mundo.

"Lo que ocurre es que hay ciertos factores que tiene que ver con el encierro, que pueden predisponer a la depresión. Se ve una caída en pacientes crónicos estabilizados. Pero también muchos casos nuevos. Esto no olvidemos que es una situación inédita, trajo un montón de problemas desde lo más íntimo como muertes de personas cercanas, pérdidas económicas, y desajustes inesperados. No siempre son los mismos síntomas, no se manifiesta siempre de la misma forma", apuntó por último.

