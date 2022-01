Viviana Canosa hizo estallar la red con una foto en bikini

Viviana Canosa causó revuelo en las redes.

La periodista publicó una foto suya en bikini, pero lo que dio que hablar fue más bien su "refrescado" rostro. De todas maneras, la conductora de A24 recibió una lluvia de elogios.

Con la canción Buen día, día, del segundo álbum de estudio solista de Miguel Abuelo en 1984, Viviana Canosa publicó en su cuenta de Instagram una foto que la muestra en bikini, mirando a la cámara de su celular, con un libro en una mano y un mate en la otra.

La imagen de Canosa generó una inmensa cantidad de elogios y comentarios picantes entre sus seguidores y fanáticos. Mientras muchos remarcaban la belleza de la periodista, otros se preguntaban si se había tocado el rostro.

Los comentarios

"Perdón Flor peña pero the new milf is Viviana Canosa", "Viviana canosa es la única famosa del país que sabe tocarse la cara, las demás sólo son tragedias mal bronceadas con labios chuecos", "Lo fuerte que está la canosa dios soy capaz de tomar un litro de cloro", "La cara nueva de Viviana Canosa keeee", fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en Twitter.

"Canosa está más fuerte que patada de burro", "qué le pasó en la cara a la Canosa qué filtro de ig está usando?", "Chicos cómo les va a generar contradicción Viviana canosa si absolutamente todos le re damos", "no discutiré la belleza de Canosa porque es la esencia de la villana ponerse cada día más hermosa", rezaban otros.

Fuente: Exitoina