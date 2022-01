Un hijo de Julieta Prandi realizó una dura declaración contra Claudio Contardi

Luego del descargo de Claudio Contardi contra Julieta Prandi, se conocieron escalofriantes declaraciones de uno de los hijos de la modelo contra su padre.

Fue en A la tarde (América TV), donde revelaron algunos detalles sobre los dichos del menor. “Yo ya les conté que en la casa de papá me pasaron cosas malas", fue el textual que leyó el periodista Diego Estévez ayer.

Por otro lado, también está la palabra de ellos sobre el episodio que vivieron en febrero de 2021. En el que, según Julieta, su expareja había llevado a los niños a la casa de ella cuando les tocaba estar con él.

"Dice que los chicos no sabían a dónde iban y que de pronto el papá los dejó en la casa materna", explicó Estevez. En aquella oportunidad, Contardi tocó el timbre pero Prandi no estaba, entonces la empleada le dijo que no debía dejarlos, pero el empresario de todas formas los había dejado en la vereda y se fue.

Siguiendo esta línea, uno de los chicos aseguró que no entendían nada: "Ese día nos tocaba con papá. ¿Estamos todos locos? No lo quiero ver a mi papá, al menos por ahora. Por ahí cuando sea grande lo vea".

Además, habría relatado un episodio en el que Contardi le pega en la espalda y le grita por escribir la pared.

Fuente: Exitoina