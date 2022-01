La provincia tiene cerca de mil policías afectados por el covid

Unos mil policías de la provincia de Santa Fe no están prestando servicios porque tienen covid o porque son contacto estrecho. Así lo reveló este jueves el ministro de Seguridad, Jorge Lagna: "Estamos con cerca de mil policías afectados, aislados por contactos estrechos o contagiados".

En este sentido, el funcionario provincial agregó: "Ahora hay nuevas normas, los contactos estrechos sin síntomas y con la vacunación completa van a poder trabajar; no habrá aislamiento".

En relación a las licencias anuales de las que gozan por estos días muchos uniformados, el titular de la cartera de Seguridad comentó: "En algún momento hay que darle vacaciones a la gente".

Respecto a la medida que los oficiales que optaron por no vacunarse y realicen teletrabajo, Lagna indicó: "Si nosotros estamos exigiendo pase sanitario, sería un contrasentido que a nuestra propia fuerza no se la exijamos".

Subrayó que quienes tomaron esa decisión "no van a tener algunos beneficios" y añadió: "No podemos exponer a la policía y a la gente que actúa con la policía porque una persona no se quiere vacunar. Estoy convencido que cuando vean que algunos beneficios no lo van a tener, revean su situación. Yo no puedo mandar a hacer adicionales a un policía que no se vacunó".

"Si me apuras, yo te diría que la vacunación tiene que ser obligatoria", afirmó el funcionario. Igualmente, comentó que "en el contexto de la cantidad de policías que tenemos trabajando, no resiente para nada nuestro trabajo. Tuvimos un efecto positivo. Ya hay casi 300 personas de la fuerza que están en trámite de vacunación o ya se vacunaron".