¿Ángel de Brito se va a trabajar a Chile?

Angel de Brito continúa con el gran misterio que es su vuelta a la televisión argentina, tras su renuncia definitiva a El Trece.

Sin embargo, ser uno de los periodistas de espectáculo más mediáticos le ha abierto muchísimas puertas, por lo cual ahora uno de los principales medio de Chile ha decidido convocarlo a su pantalla.

Ayer Laura Ufbal fue la primera en develar que Ángel de Brito tiene a su disposición una invitación de Chilevision para ser parte de uno de sus programas estrellas. Se trata de "Divina comida", el espacio consiste en exactamente lo mismo que se veía a través de Telefe, solo que esta vez la producción chilena desea armar una mesa llena de argentinos.

Todo indica que Ángel de Brito tiene esta propuesta en Chile entre ceja y ceja, dado que las conversaciones sobre su futuro laboral con la productora Mandarina, a la cual pertenece desde hace un tiempo, recién se reactivarían el lunes de la semana próxima. Por lo cual, el conductor de televisión estaría cercano a animarse a participar en esa edición de "Divina Comedia", en la cual intentarían reunirlo en la misma mesa con Luciana Salazar, Moria Casán y Juana Viale, ya que todas han logrado tener fama en este país de diversas formas y sus visitas sería bastante atractiva para la pantalla chica.

El periodista confirmó esta versión ayer mismo, no solo al retuitear la noticia publicada por Laura Ufbal, sino cuando uno de sus seguidores le consultó: "¿Te llamaron para ir a Chile? No contaste", a lo cual solo se limitó a responder "yes".

Aunque el presentador de televisión se ha dedicado a desmentir los rumores que aseguran que su futuro laboral ya está más que arreglado, todo apunta a que su destino este año está en Telefe.

Ayer Yanina Latorre retuiteó la información de Rating Lucca, en la cual este segura que su exjefe ya tendría su lugar asegurado en el canal tricolor: "Tras el rotundo fracaso en rating, Flor Peña deja Telefe y su lugar será ocupado por su competencia, LAM. Un hecho histórico para la TV". Esto elevó los rumores de que, efectivamente, De Brito desembarcará próximamente en esta empresa, ya que una de las primeras cosas que se confirmó es que la esposa de Diego Latorre será su acompañante en esta nueva aventura en la televisión.

Fuente: Exitoina