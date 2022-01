Sosa Sánchez tenía todo listo para jugar en Colón, pero ¿qué pasó?

Si bien Sebastián Sosa Sánchez tenía casi todo listo para ir a Colón, a último momento apareció un competidor nuevo que tentó aún más al delantero: Vélez. El Fortín fue quien le puso punto final a la novela y finalmente se quedó con el ex Patronato.

El delantero de 27 años redondeó una gran temporada en el Patrón con 10 goles en 34 partidos desde su llegada en febrero pasado y, luego de finalizar su contrato el 31 de diciembre, tuvo ofrecimientos de San Lorenzo, Racing, Unión de Santa Fe y el Sabalero.

Justamente, el punta llegó a declarar que prefería ir al Tatengue por su buena relación con el entrenador Gustavo Munúa, pero finalmente el elenco comandado por Mauricio Pellegrino se quedó con él.

Sosa Sánchez, quien ya se realizó la revisión médica, llega a Vélez a préstamo por un año con opción de compra y arriba para suplir a Juan Martín Lucero, quien partió a Colo Colo, y Cristian Tarragona, que quedó libre.

"Después de tantas idas y vueltas por suerte estamos acá. Contento por este paso. La gente de Colón habló una cosa de que yo había dado el sí, pero no. Cuando salió lo de Vélez me decidí por venir acá por lo que es como institución y obviamente me sedujo mucho más de que el cuerpo técnico se comunicara conmigo para contar con mis servicios", declaró.

"Yo cuando salgo de Uruguay ya pierdo la señal, pero ya salí de allá decidido por Vélez. Cuando llego acá me entero de todo lo que pasó, pero yo ya le había dicho a mi representante que quería venir a Vélez. Con Colón estaba todo encaminado pero nunca di el sí", agregó.