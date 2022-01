Asaltó con un arma a un jubilado y podría ir preso por 20 años

El fiscal dijo que ley aclaró que son dos hombres.

Sobre la mujer de Capello, el fiscal dijo que no se generó sospecha sobre ella porque no existió presencia de mujer en el lugar del hecho y porque dijo que le consta que Daniela Galfrascoli (a la que nunca nombró) "se dedica prácticamente todo el día al cuidado de su hijo que requiere atención permanente". De todos modos aclaró que, en principio, no se le atribuye ninguna conducta punible, pero será interrogada en el marco de la investigación.

Gerosa calificó el hecho como "robo doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda, con al menos tres integrantes, delito que tiene reproche penal de 3 a 20 años de prisión.