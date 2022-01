Escalofriante robo en barrio Guadalupe: botellazos y "ollazos" contra un jubilado

Un jubilado que vive solo en una vivienda ubicada en Hernandarias al 800, en el corazón de Guadalupe, fue víctima de un salvaje robo. El hecho se inició con un pedido. "¿Hace tanto calor: podemos pasar a tomar un vaso de agua?".

Sucedió cerca de las 20, cuando dos mujeres -una de ellas con un menor en brazos- llegaron hasta el domicilio del hombre, golpearon las manos e hicieron el pedido. El anciano las hizo ingresar.

Dentro de la propiedad, las mujeres comenzaron a recorrer el lugar, cada una por su cuenta. Los tumultos tuvieron inicio cuando Juan advirtió que uno de sus teléfonos celulares (tenía dos) ya no estaba en su lugar.

Reclamó por el aparato y las intrusas reaccionaron de la peor manera. "Les dije que me devuelvan el teléfono, que si no aparecía de inmediato iba a llamar al 911. Entonces ellas me contestaron que llame tranquilo, porque no tenían nada que esconder", dijo el hombre.

"Como los minutos fueron pasando y el teléfono no aparecía me decidí y llamé al 911. Y ése fue el detonante. Al escuchar que estaba hablando a la policía, estas chicas prácticamente se enloquecieron".

Confusión

"Una de ellas agarró una botella de cerveza y me la rompió en la cabeza. Después agarró otro envase de porrón y me lo volvió a romper en mi cabeza. A todo esto la otra chica agarró una olla pesada de hierro que tengo y me pegaba en la espalda y en todos lados", relató.

Según el testimonio del hombre, "lo peor fue cuando una de estas tipas agarró uno de los picos rotos de las botellas y me pegó un 'puntazo' acá en el pecho, arriba de la tetilla. Yo no pude hacer nada; tampoco quería defenderme porque sé que si las llegaba a tocar pierdo".

Uniformados rápidamente tomaron cartas en el asunto aunque recibieron una confusa versión de los hechos. Por un lado Juan contó lo sucedido. Sin embargo las mujeres dieron otra versión.

Luego de las curaciones el hombre fue trasladado hasta la seccional 8va. donde se le comunicó que, por orden de la fiscal en turno, iba a quedar detenido. Sin embargo, al cabo de un rato, el hombre recuperó su libertad mientras prosigue la investigación.