No le arreglaron el celular por tener una foto con Cristina Kirchner

Un usuario de Twitter denunció que llevó su celular a reparar y no quisieron arreglarlo porque como fondo de pantalla tenía una foto junto a Cristina Fernández de Kirchner. Además, compartió el mensaje que el supuesto técnico publicó en redes sociales.

Leer también: Hábitos saludables en el verano: la importancia de las frutas

"Resulta que mi celular presentó una falla y la persona que me atendió no solo no cuidó la privacidad de un cliente, sino que pensó que jamás iba a llegarme su tweet y su respuesta fue: es mi opinión. Pero… la idea era arreglar el celu. Esto sucedió en Cabildo y Blanco Encalada" escribió el damnificado.

Según transcendió, el empleado fue desvinculado luego de que se conociera el caso.

Fuente: Ambito