Apple, Bitcoin o Tesla: la revolución de los activos tecnológicos

El mundo está cambiando profundamente y cada vez a mayor velocidad en todos los sentidos y en gran medida gracias a las nuevas tecnologías; desde la movilidad hasta el entretenimiento la técnica ha cambiado de forma radical varios sectores en muy poco tiempo -coches eléctricos, streaming, realidad virtual-. Hasta hace poco parecía que la economía iba a seguir dominada por las grandes industrias del siglo XX como la banca, las petroleras o las empresas automovilísticas, pero ahora se puede comprobar que incluso en este aspecto las tecnológicas también han tomado la delantera.

Las tecnológicas dominan los mercados… con permiso del oro

Si bien es cierto que muchos de los activos más valiosos del mercado están ligados de una u otra forma a la alta tecnología, el oro todavía domina con mano de hierro el ranking de los activos más valiosos, hasta tal punto que su valor total -el de todo el oro extraído hasta la fecha, que se calcula en unas 201.000 toneladas- es aproximadamente el de la suma del resto de valores del top diez juntos, aproximadamente porque la cotización varía tanto que con el tiempo puede que el oro pierda su posición predominante o que aumente su ventaja con respecto a Apple o Aramco, que son los activos que le siguen como los más valiosos.

Y es que a pesar de que el oro sigue siendo el rey de los activos, y también a pesar de que en el ranking de los activos más valiosos todavía se encuentran empresas como la petrolera saudí Aramco o la plata, lo cierto es que empresas como Tesla, Apple, Microsoft o Google, junto a activos como las criptomonedas -dentro de las cuales destacan el Bitcoin y el Ethereum como las más valiosas- son las que más capitalización han logrado captar en los últimos años teniendo en cuenta que Tesla, Google o las criptomonedas no existían a comienzos de siglo, y además la operativa con ellos no se limita a índices como el Nasdaq 100, el SP500 o las exchanges, ya que no es raro encontrar estos activos como instrumentos del trading online, aunque invertir de esta forma en ellos no deje de tener sus riesgos como el apalancamiento. Por último cabe resaltar que por muy valiosos que estos activos sean siempre están expuestos a los vaivenes del mercado y por lo tanto a la volatilidad en su cotización.

El crecimiento del valor de empresas como Apple durante las dos últimas décadas ha sido espectacular; en el año 2000 ni siquiera figuraba entre las quince empresas más valiosas del mundo y ahora es la primera, y no contenta con ser la primera empresa en valer en bolsa más de dos billones de dólares, este mismos año se ha convertido en la primera empresa en valer más de tres billones de dólares, lo que la pone muy por delante del PIB de países como España o Italia y al nivel o a veces por encima del de países como Francia o el Reino Unido.

Además de su valor económico, las empresas tecnológicas y las personalidades que las han fundado o que las dirigen en la actualidad se han convertido en actores con gran influencia en la sociedad, no en vano las redes sociales, otra innovación muy reciente, han facilitado que su opinión se difunda entre millones de seguidores que además actúan como altavoz de las mismas.

CEOs tecnológicos, estrellas mundiales

Vitalik Buterin -Ethereum-, Elon Musk -Tesla y SpaceX- o el difunto Steve Jobs -Apple- son tres ejemplos perfectos de creadores de empresas o activos de alta tecnología que además de haber logrado un éxito económico con pocos precedentes se han convertido también en estrellas mediáticas partiendo de personalidades totalmente distintas; desde la sonrisa tímida de Buterin a las arrolladoras personalidades de Jobs o Musk todos estos empresarios/desarrolladores comparten la característica de tener una gran influencia en la actualidad además de estar tejiendo el futuro con sus revolucionarias creaciones.

Las redes sociales de estas personas se han convertido además en un foro virtual que sirve para que su comunidad -la cual se presupone más informada que el público general en asuntos como las criptomonedas o los gadgets de última tecnología-, debata asuntos como cuál será la criptomoneda dominante en el criptoecosistema para el año 2035, o si Musk debe vender o no parte de su cartera de acciones de Tesla para inyectar al fisco estadounidense miles de millones de dólares en impuestos, por lo que si se quiere entrever por qué sendas puede terminar discurriendo el futuro, no conviene perder de vista estas interesantes discusiones.