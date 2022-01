Video: el "Pulga" Rodríguez protagonista de un accidente automovilístico

Por causas no establecidas, una mujer volcó su camioneta en la Autopista Rosario - Santa fe "Brigadier General Estanislao López". Según pudo saber este medio, la conductora del vehículo resultó ilesa.

No obstante, la víctima del accidente fue ayudada por el ídolo de Colón, el delantero Luis Miguel "Pulga" Rodríguez. Al parecer, el futbolista se dirigía al entrenamiento cuando fue sorprendido por el hecho.

Asombrado por lo que estaba viendo, Rodríguez, que estaba acompañado de dos amigos, se solidarizó con la mujer. En un audio de WhatsApp, "El Pulga" brindó detalles de lo ocurrido.

"No, no, nada que ver. Una señora se dio vuelta y yo justo venía para la práctica y me paré a ayudarla, a sacarla del auto y esas cosas; justo venía con dos amigos", se escucha decir al jugador nacido en Simoca (Tucumán).

La palabra del "Pulga" Rodríguez

