AMRA anticipa su postura de paritarias

La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) reclamará en las próximas paritarias un aumento por encima del porcentaje inflacionario que de cuenta de la responsabilidad implícita de la profesión.

"No queremos empatar la cosa, porque llevamos dos años empatando y perdiendo, y capaz que nos hacen el gol en el último minuto y perdimos dos a uno. Nosotros queremos algo más digno, queremos que se nos pague la responsabilidad profesional. Creo que hasta ahora la demostramos, entonces creo que va a avanzar sobre esa parte", afirmó Néstor Rossi secretario adjunto de la entidad gremial.

En la misma línea, el profesional sostuvo que esperan que el Gobierno escuche sus reclamos. "Hoy el Gobierno no puede quejarse de plata, el Gobierno tiene que reclamar que le paguen lo que ya le autorizó la Corte Suprema. Entonces, plata hay, invirtámosla en lo que corresponde. En los hospitales hay personal que está por debajo del índice de la pobreza", agregó.

Con relación a la tercera ola y la cantidad de contagios, Rossi afirmó: "El personal de salud no da más y recién empieza la conga. No da más porque venimos de dos años, no da más porque tenemos licencias y se nos caen los soldados. Tenés un 15, 20 por ciento de personal infectado".

El secretario adjunto de AMRA sostuvo que si bien el personal se va renovando, "alguno queda con alguna secuela y se debe posponer un poco más su reingreso".