Entró a robar en la Basílica de Guadalupe pero la alarma lo ahuyentó

Este martes a la madrugada una persona rompió una de las ventanas de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe e ingresó con fines delictivos. Sin embargo, al activarse la alarma con sensor de movimiento, el delincuente huyó despavorido.

“Es una situación fea, parte de la inseguridad que estamos viviendo en la ciudad y el país. Cómo nosotros ya tuvimos episodios iguales decidimos poner una alarma. De esta forma quién estaba ingresando se vio alertado por la alarma y no concreto lo que deseaba”, detalló el Padre Olidio Panigo, Párroco de la Basílica.

El sacerdote aseguró que “uno no quiere ser mal pensado, porque la persona no alcanzó a robar nada. Pero yo no creo que a las cinco menos cuarto de la mañana esta persona haya entrado por la ventana a rezar al templo”, bromeó.