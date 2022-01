Ya está disponible la cuarta temporada de "El marginal"

Este miércoles se estrenó para el mundo la cuarta temporada de la serie argentina "El marginal", en la plataforma de streaming Netflix.

En esta entrega de ocho episodios que conforman la temporada (ya disponibles), Juan Minujín vuelve a encarnar a Miguel Palacios, también conocido como Pastor. El policía infiltrado que protagonizó el primer tramo de la ficción, que comenzó a emitirse en 2016 a través de la TV Pública.

La producción audiovisual creada por Sebastián Ortega ofrece una mezcla de crimen, suspenso y romance en el mundo de los centros penitenciarios.

Me quiere parar la 👮, que no espere que 🏃🎵🎵🎵 El marginal 4 ya está disponible y yo no puedo parar de cantar este temón de Bizarrap, L-Gante y Pablito Lescano. pic.twitter.com/QtzNgmzhWv

— CheNetflix (@CheNetflix) January 19, 2022