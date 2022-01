Argentina es el quinto país del mundo con más casos de COVID-19

De acuerdo a Our Word In Data, Argentina se encuentra en quinto lugar de los países del mundo con más casos de COVID-19 informados un día. Estados Unidos se encuentras en primer lugar; le sigue India, en segundo. En tercer lugar, está a Italia.; cuarto se encuentra Brasil. Y, en quinto lugar, Argentina, con una positividad del 72,5 por ciento.

Esta foto del país, ocurre en un momento donde son varios los países del mundo -incluyendo Argentina- donde se está liberando la mayoría de las restricciones. Sin ir más lejos, hoy Inglaterra levantó todas las restricciones y en España, no se están aislando casi a los positivos, y no se está testeando tanto como antes.

Leer también: Alberto Fernández es contacto estrecho de un caso positivo de COVID

“Hace cuatro semanas atrás la tasa de positividad de COVID-19 estaba entre el 1 y 2%; y por estas horas está llegando al 10%. Es un crecimiento muy importante para 4 semanas”, advertía a mitad de diciembre de 2021, Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS)

Hoy, un mes después, el escenario es completamente distinto: Argentina tiene una positividad del 72,5 por ciento. Esto es: 2 de cada 3 personas dan positivos. El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 18 de enero que, en las últimas 24 horas, se registraron 128.321 contagios de coronavirus y 208 muertes: la cifra más alta de víctimas en cuatro meses y la mayor de esta tercera ola.

Leer también: Los números ganadores del Quini 6

Mirna Biglione, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, que depende la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica sostiene: “Varios factores influyen en la alta tasa de nuevos casos, por un lado, la rápida propagación de esta variante, por otro, la confianza de las personas en las vacunas que de a poco fueron animándole a una vida más normal, especialmente los jóvenes. El hecho de esta protección y de que Omicron produzca enfermedad leve en la mayoría de los casos, también género esta situación”.

Y sigue: “La mayoría de los casos en terapia intensiva se deben a personas no vacunadas, con solo una dosis o con dos y factores de riesgo. De todos modos, no sabemos si Delta sigue circulando y algunos casos podrían ser más severos aún con tres dosis (esquema completo y refuerzo). En este momento, la demanda es mayor en la atención primaria y podría impactar en salas de internación dependiendo del nivel de vacunación, cantidad de camas y características de la población de cada ciudad, como así del cuidado que tengan en el uso de medidas de prevención. Si la mayoría de las personas recibe pronto su segunda y tercera dosis probablemente empecemos a ver un descenso de los casos”.

Leer también: Las lluvias abrieron nuevas expectativas en los productores agrícolas

Martín Hojman, infectólgo, sostiene que es algo complejo comprar el número de casos diarios entre países porque la estrategia de testeo es diferente en cada lugar. “Si comparamos el número de positividad es diferente incluso. Pero estamos en el momento en que hay más casos desde que comenzó la pandemia en este país debido a Ómicron y las no restricciones de las actividades. En un escenario donde no hay tanta internación ni mortalidad, cosa que va cambiando de a poco. Cuando tenés muchos casos mantenidos en el tiempo eso empieza a acumularse y empieza a aumentar la internación y la mortalidad. Hay que ver hasta donde llega. Por suerte, con la mayoría de la gente vacunada”, analiza Hojman.

“Puede caer rápido o despacio. Si cae despacio pone en vilo el sistema de salud. Si cae rápido, no tanto. Luego de este pico no sabemos lo que puede pasar. Puede haber una variante nueva que cambie todo o puede suceder una situación donde la gran mayoría de los casos sean leves y no haya necesidad de muchas más acciones”, agrega Hojman.