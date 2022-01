Cómo evitar un chatbot en una app de citas

Los robots conversacionales o chatbots son programas que simulan una conversación real con un usuarios o ayudan a resolver diferentes cuestiones sin la participación de una persona real. Ahora se han convertido más y más populares en las aplicaciones de mensajería instantánea ya que ayudan a mejorar la comunicación con los clientes y aliviar la carga de trabajo de los empleados. Con la ayuda de los chatbots, puedes hacer transferencias bancarias, reservar una habitación de hotel, pedir comida a domicilio, obtener respuesta a preguntas frecuentes sobre una empresa, etc. En general, es una herramienta útil si se utiliza de buena forma. Pero no siempre es así.

Recientemente, hemos visto un incremento en el número de chatbots en las plataformas de citas en Internet. Programas que literalmente se hacen pasar por usuarios reales. Además, lo hacen de forma tan natural que es imposible comprender si estás hablando con una persona o un ordenador. Lo peor, los chatbots son usados cada vez más por personas fraudulentas y criminales para obtener información personal de los usuarios o extorsionarlos para obtener dinero.

Hoy vamos a hablar sobre la capacidad de los chatbots en las manos equivocadas, cómo darte cuenta de que estás hablando con un programa y cómo no caer en los trucos de los criminales, será interesante y útil.

Dónde viven los chatbots

El patrón es simple: cuánto más popular sea la página web o app de citas, mayor es el riesgo de encontrarte con un chatbot. Los líderes indiscutibles en este aspecto son Tinder y Badoo. Últimamente, también otras plataformas menos populares se han convertido en el hábitat natural de los chatbots fraudulentos.

El sistema de engaño suele ser simple, incluso primitivo. Pero es precisamente esa simplicidad la que hace que la persona deje de estar alerta y comience a seguir las instrucciones del algoritmo. Uno de los fraudes más comunes es el siguiente:

Tienes un "match" con una supuesta persona y comienzas a charlar. Al principio, la comunicación ocurre dentro de la página web o aplicación pero en un momento determinado, la otra parte (el chatbot) ofrece cambiar de plataforma y te pasa un enlace. Tú, que ya confías en la “persona”, entras en el enlace que realmente es una página web fraudulenta. Todo depende de la funcionalidad de la página web. En algún momento te preguntará por tu información personal para poder continuar en la página web. Después, la plataforma te pedirá que verifiques tu cuenta con un pago testimonial mínimo. Lo que realmente ocurre es que se te cobra una gran cantidad a tu tarjeta de crédito o te suscribes a un servicio de pago sin tu conocimiento.

Si piensas que este es un tipo de fraude completamente inviable, te vamos a sorprender. De acuerdo con la empresa PerimeterX, más del 70% de los hombres hace clic en enlaces enviados por chicas en páginas web de citas. Es un montón. Por supuesto, algunos tienen tiempo de reconocer que se trata de una estafa y parar a tiempo. Pero no todos. Desafortunadamente, a veces enamorarse y la euforia de conocer y charlar con una persona bella e interesante te ciega y no te deja evaluar lo que realmente está ocurriendo. Si te encuentras en una situación similar, entenderás de lo que hablamos.

Cómo reconocer un chatbot y no caer en la trampa

A veces los chatbots se comunican de una forma tan natural que es imposible comprender que lo que tienes delante no es una persona. Además, están constantemente aprendiendo y mejorando, reconocen el humor y comprenden el tono y el contexto de la conversación. En general, se comportan igual que una persona. Pero siempre quedan opciones para reconocer un chatbot.

Presta atención a las fotos

Los perfiles de chatbots utilizan normalmente fotos de modelos o simplemente fotografías profesionales de chicas bellas. Comprobar que son fotos robadas no es tan difícil. Por ejemplo, en el navegador Chrome puedes usar la función buscar imagen. Si aparece la misma foto en varias páginas web es muy probable que tengas un bot delante de ti.

Complica la conversación, usa frases complejas

Los chatbots siguen siendo imperfectos. Comprenden las frases simples pero tan pronto como escribas algo más complejo, una frase larga, el chatbot comienza a confundirse y sus respuestas parecen ilógicas o extrañas. La mejor forma de reconocer un chatbot es preguntando donde se tomó la foto de su perfil. El bot no sabe lo que aparece en la foto y se traicionará a sí mismo inmediatamente. También puedes preguntar en dos partes. A veces un punto en medio de la frase puede confundir al robot.

Comprueba la velocidad de respuesta de la otra persona

Los robots responden casi instantáneamente o siempre en el mismo intervalo. Además, no importa la longitud de la frase. Si la velocidad de respuesta te resulta poco natural, debes empezar a preocuparte.

Si comienzas a sospechar que estás hablando con un robot, prueba a enviar el mismo mensaje varias veces seguidas.

Si tienes un robot delante, lo más seguro es que responda lo mismo a la misma frase. En general, la repetición de las mismas frases en una conversación debería ponerte en alerta.

Recuerda no solo QUE escribe la otra persona sino COMO lo escribe

Por ejemplo, la misma falta aparecerá en la misma palabra siempre, una letra que falta, un espacio extra, una mayúscula en medio de la palabra, etc. La repetición del mismo error es un signo claro de chatbot. Sin embargo, una literatura perfecta también puede indicar que estás ante un robot.

Pon atención especial a los enlaces que te envía la otra persona

Es mejor no hacer clic en ningún enlace. Hay una gran probabilidad de que estén intentando que entres en una página fraudulenta. Aun estando seguro de que tienes una persona real al otro lado, ten cuidado. Estudia literalmente cada letra del enlace. Por ejemplo, si en vez de facebook.com, el enlace es fac ee book.com o fa se book.com, deja de comunicarte con esa persona inmediatamente, bloquea al usuario y envía una queja sobre el usuario a la plataforma, si es posible. Tienes a un criminal delante.

Invita a la otra persona a un una videollamada

Afortunadamente, más y más plataformas están implementando la función de video chat, por lo que no tienes que cambiar de plataforma. Pero para tu comodidad, puedes usar Skype, Zoom, Viber y demás, la que sea más cómoda para ti. El chatbot intentará de todas las formas evitar la conversación a través de video con frases preparadas.

Si quieres ahorrar tiempo y no estar intentando averiguar si la otra persona es real o solo un algoritmo de ordenador, puedes simplificar tu tarea un poco, usa chats al azar en vez de páginas web y aplicaciones de citas.

Usa un video chat en Internet en vez de mensajería de texto

La forma más fácil para evitar caer en los trucos de los chatbots es comunicarse a través de video. Los videochats al azar como Omegle y sus semejantes son ideales para ello. Por supuesto, también hay muchos estafadores en Omegle debido a una moderación de usuario bastante pobre, pero es más fácil reconocer un chatbot aquí que a través de mensajes de texto.

Para tu propia seguridad y privacidad, te recomendamos que prestes atención a las populares alternativas a Omegle con la mejor moderación de usuario: https://ome.tv, https://chatrandom.com, https://bazoocam.org y https://coomeet.com/es. Aquí la situación es mucho mejor y existe menos riesgo de caer en los trucos de estafadores.

Algunos consejos más:

nunca transfieras dinero a nadie, da igual la razón (pagar Internet, recargar un teléfono móvil, etc);

no te comuniques con usuarios sin foto de perfil o con fotos de paisajes o animales;

mantente alerta si la otra persona comienza a mostrar demasiada simpatía por ti o incluso amor;

presta atención si la otra persona escribe cosas sin sentido o sus palabras parecen fuera de contexto;

no envíes ningún archivo comprometedor a la otra persona en páginas web y aplicaciones de citas, pueden usarlo contra ti.

En general, mantén la alerta. Hay más estafadores en Internet de los que imaginas y nadie está protegido del todo contra ellos. Tu seguridad está completamente en tus manos.

En pocas palabras: ¿vale la pena ligar por Internet?

¡Claro que sí! En el mundo, más del 17% de los matrimonios modernos comenzaron con una cita en Internet. Son millones de parejas que de otra forma nunca se hubieran conocido, todo gracias a Internet. No hay duda de que ese número seguirá creciendo en el futuro.

No hay necesidad de tener miedo a ligar en Internet. Son grandes oportunidades de expandir tu círculo social y encontrar gente que de otra forma nunca hubieras conocido. Así que no deberías negarte la oportunidad. Solo necesitas estar un poco alerta y tener cuidado, sigue nuestros consejos y no seas tan inocente. ¡Lo lograrás!