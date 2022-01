Roldán: "Deseo seguir en Unión"

"Con la gente de Unión vengo hablando día por medio, por no decir todos los días. Me están esperando, siento el respaldo por parte de ellos. Ellos me dijeron que me iban a esperar; estoy contento, están haciendo todo lo posible. Después, es 50 y 50 con Boca", admitió.

Para luego, acotar: "Unión está dispuesto a comprarme el 50% del pase, al igual que Talleres y Defensa y Justicia. Mi palabra ya está dicha, no tengo más nada que decir. Yo hablo con Unión. De Defensa me iban a hablar. Preferí que no. Estoy ansioso y a la espera de ver qué pasa".

Roldán sabe que no depende de su decisión, más aún con propuestas sobre la mesa de dos competidores. Aún así, soslayó que "mi intención es seguir creciendo, en Unión tengo ese respaldo. Siento la confianza de mis compañeros, el cariño de la gente. Que le puedo seguir dando mucho más a Unión".

En la parte final, remarcó que "deseo seguir en Unión y ojalá se pueda dar. Me gustaría ser parte de la pretemporada, no sumarme sobre el campeonato. Hay que tomarlo con paciencia. La oferta es un poco más la de Talleres, pero Boca va más para negociar con Defensa y Justicia. Es lo que tenemos que resolver en estos días".