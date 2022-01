Cristian Báez: "Voy a cada lugar para ser campeón"

El paraguayo Cristian Báez firmó su contrato a préstamo por una temporada con Rosario Central y ya se puso a disposición del cuerpo técnico que encabeza Cristian González. "La verdad es que esta chance me toma muy maduro, vengo de salir campeón con Libertad, de jugar torneos internacionales, me ha tocado convertir bastante, así que espero ponerme a la par de mis compañeros y del cuerpo técnico al que agradezco el interés que mostró en contar conmigo" . Y agregó: "Voy a cada lugar para ser campeón, para pelear los torneos y ojalá que se pueda conseguir".

El ex defensor de Independiente, Godoy Cruz, Defensa y Justicia afirmó que uno de los puntos que se debía era poder regresar al fútbol local. "Hace mucho que estoy afuera, extrañaba mucho la pasión del fútbol argentino, así que estoy muy contento de estar acá. Me encontré con un club muy ordenado y con un predio e instalaciones de primer nivel. Mi meta es poder jugar todos los partidos, aportar al equipo con lo que puedo darles, ojalá que Central me de mucho", acotó.

Con info de TyC Sport