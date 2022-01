AFA confirmó que seis futbolistas de Primera no están vacunados

La Liga Profesional de Fútbol informó este miércoles que el 93% de los jugadores de Primera División cuenta con dos dosis o el esquema completo de vacunación con monodosis contra el coronavirus. Además afirmó que aquellos que aún no se inmunizaron lo deberán hacer antes del inicio de la competencia para poder jugar.

En total son 846 los jugadores inscriptos entre los 28 equipos que integran la máxima categoría del fútbol argentino y solo seis de ellos no recibieron ninguna dosis de la vacuna, aunque deberán hacerlo antes del inicio de la Copa de la Liga Profesional. Vale recordar que uno de los futbolistas que no estaba vacunado y decidió hacerlo para no hacerle inconvenientes el club es el capitán y figura Emiliano Vecchio.