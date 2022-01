No descartan un brote de sarampión por la interrupción del esquema habitual de vacunación

El secretario Técnico del Hospital de Niños Orlando Alassia, Pablo Ledesma, no descartó un posible brote de sarampión ante la interrupción del esquema normal de vacunación en niños.

El profesional alertó que, desde hace tiempo, los padres han dejado de concurrir a hospitales o centros de salud por miedo a contagiarse: "La reflexión es que los padres quieren darle lo mejor a sus hijos, pero, en otro sentido, tienen que darle lo que dejaron de darles. Notamos que no se han vacunado muchos niños, con lo cual, se abre la situación de que en cualquier momento podría aparecer algún brote de sarampión porque se dejó de vacunar con el esquema normal de vacunación".

Respecto a la situación en el Alassia, Ledesma indicó que el nosocomio posee una ocupación de camas superior al 90 por ciento, “con un posible escenario de nivel extremo".

Flurona

En relación al caso detectado con Flurona en un niño de tres años internado en el Hospital, Ledesma recordó que se trata de una coinfección de Ómicron y H2N2, pero no de una nueva variante de coronavirus.

"En pediatría, si bien no a esta altura del año, es relativamente frecuente encontrar coinfecciones virales en nuestros pacientes con dos, tres o hasta cuatro virus. La particularidad de esto es que la alta contagiosidad de Ómicron demuestra que hay una circulación de virus influenza ya alta para esta altura del año. Esto nos lleva a reflexionar en más de un aspecto, en profundizar las medidas de prevención, la vacunación, insistir con el distanciamiento, el lavado de mano, el uso de alcohol en gel y no asistir a lugares donde no hay buena ventilación. Las medidas no han cambiado, por eso debemos insistir en la toma de conciencia de la necesidad de vacunarnos", agregó.

