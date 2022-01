Jugador de Atlético Rafaela contó que le hicieron cortar el pasto

Mientras el plantel de Atlético Rafaela lleva adelante la pretemporada de cara al inicio del torneo de la Primera Nacional se viralizó un audio donde un jugador del equipo le contó a su entorno más cercano lo que le tocó vivir una jornada matutina de entrenamiento.

En las últimas horas un futbolista del equipo de Rubén Forestello le expresó a su representante una situación que no le gustó: le hicieron cortar el pato.

"El otro día fuimos media hora antes a entrenar y el técnico nos hizo cortar el pasto con la mano...que lo saquemos de raíz nos dijo", expresó el futbolista.

Y agregó que "nosotros los de inferiores llegamos temprano para dar el ejemplo y me parece que no tenía nada que ver eso". "Yo no aguantó más, me hacen entrenar aparte y sino me tienen en cuenta y si no me van a tener en cuenta no vuelvo más entrenar", añadió.

Amistoso

Este sábado el plantel profesional de Atlético Rafaela jugará ante Unión en la ciudad de la Perla del Oeste. Comenzará a las 8:45hs y serán dos encuentros de 70 minutos donde Rubén Forestello y Gustavo Munúa probarán el equipo.