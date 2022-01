Familiares de Joaquín Pérez reclaman avances en la causa

Crimen de Joaquín Pérez: familiares denuncian que la causa no avanza

Gabriela Aiello, suegra del arquitecto asesinado en Arroyito, analizó que en Rosario "un muerto tapa a otro muerto" y lamentó que el reclamo de justicia se haya ido diluyendo

El crimen de Joaquín Pérez, el arquitecto asesinado a tiros en octubre en un contexto de robo, todavía no está resuelto. La familia denunció que la causa no muestra avances y que en Fiscalía "no atienden el teléfono".

"En esta ciudad, un muerto tapa a otro muerto. Y lo que en su momento fue información, cobertura de las marchas pidiendo justicia y mucha información sobre el crimen, se fue diluyendo en los medios. Es lógico que pierda foco su crimen incluso en la opinión pública. Sin embargo la gente me para y me pregunta cómo va la causa. Nosotros entendemos cómo se manejan los medios y su dinámica. Pero sí, hay demasiados muertos y muy seguido y eso hizo perder presencia en lo masivo", destacó hoy Aiello en declaraciones a un medio local.

Joaquín Fernando Pérez tenía 34 años, fue baleado el pasado 19 de octubre cuando le robaron el auto en el ingreso de una cochera en el barrio Arroyito. Corrió unos 200 metros y se desvaneció en la puerta de su casa, delante de su esposa e hija de 2 años, y más tarde murió en el hospital.

La familia expresó que no hay novedades desde Fiscalía, sobre todo porque el caso lo tenía el fiscal Adrián Spelta que fue suspendido. El nuevo fiscal del caso no se comunicó con la familia, y dejaron de atenderlos en Fiscalía.