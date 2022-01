Clara García rechazó los aumentos en el agua y afirmó que son "abusivos"

Por estos días, los santafesinos discuten en audiencias públicas los aumentos pedidos para este año tanto por la EPE como por Aguas Santafesinas. Tras haber participado de esos encuentros, la diputada del Frente Progresista, Clara García, manifestó que si bien se trata de espacios no vinculantes esperan ser escuchados por el Gobierno. También que a la hora de tomar la decisión del incremento, sea mucho menor a lo que piden las empresas.

“Este aumento va a ser un sablazo para el bolsillo de los santafesinos. En este caso de Aguas del 60% nos parece abusivo” aclaró García. Además agregó “Comprendemos y sabemos que la inflación golpea a todos. Pero se han dejado de lado algunos proyectos que podrían tender a una mejor utilización de aguas como los micro medidores. Vemos un poco injusto estar cobrando con consumo presunto en cuanto a una dirección y no al consumo de cada uno”.

Leer también: Cómo quedaría la tarifa de Aguas Santafesinas si se aprueba el aumento

Por otro lado, señaló que hay un problema importante con la cantidad de subsidios que Nación aporta para este tipo de inversiones no solo en Santa Fe sino en todo el interior del país. "La Nación con su escaso federalismo está poniendo cuantiosas sumas para la provisión de agua en Buenos Aires y no en el interior. Este 2022 por ejemplo, se prevé un aporte de 130.000 millones de pesos casi lo mismo que tiene la deuda de la Corte con nuestra provincia, para esa zona del país. Necesitamos más federalismo y que nuestro Gobierno ponga los puntos para que no haya ciudadanos de primera en capital y de segunda en el resto del país”.

Con los argumentos de las propias empresas, usuarios, representantes legislativos, vecinalistas y ambiestalistas sobre la mesa, ahora la pelota está del lado del gobierno. Deberá fijar el porcentaje de incremento, el cual se sabe que llegará pero que se espera sea con menor impacto y mejor servicio.

Para finalizar García reflexionó sobre la falta de proyectos y soluciones por parte del oficialismo. Van atrasando el funcionamiento del engranaje de la sociedad santafesina. “Gobernar no es lo mismo que hablar desde las tribunas o en campaña. Hay que invertir, tener un plan estratégico y cumplirlo, dejar las excusas y hacerse cargo con las buenas y las malas. Hay inversiones que no se están haciendo, obras estructurales, estrategia y trabajo” sentenció.

Escuchar también audio completo: