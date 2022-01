Luis Rodríguez: "Volví a Colón porque había cosas importantes por jugar"

Luis Miguel Rodríguez volvió a Colón y tiene como compañero a Facundo Farías, la joya del equipo que en este mercado de pases fue buscado tanto por River como por Boca. Con la posible venta de Julián Álvarez al Manchester City, se volvieron a escuchar rumores sobre su llegada al Millonario.

"Muy contento de volver a estar en Colón y estar nuevamente en la ciudad, estoy muy feliz". "Creo que uno se siente cómodo en el lugar que está, elegimos volver porque nos tiene muy contentos de estar acá en el club", expresó el delantero Luis Rodriguez a Planeta Sabalero.

Luego el delantero contó en la entrevista con Marco Cerra que "la verdad es que estos 6 meses que me tocó partir siempre pensé en que podía darse la vuelta, y estamos muy contentos porque tenemos cosas importantes por competir".

Después dijo que "son tres competencias muy importantes para la institución y para nosotros así que hay que fortalecernos como grupo y hay que seguir trabajando". "Hay que pensar en que las cosas se pueden conseguir, ya se consiguió un campeonato, no hay que quedarse con eso, lo difícil por ahí es repetir, así que hay que seguir trabajando para seguir consiguiendo cosas importantes", añadió.

Más frases

"Nos estamos preparando muy bien. Mucho trabajo duro del profe, es lo que nos va a ser bien para estos 6 meses que van a ser muy movidos y que vamos a estar jugando cada 3 o 4 días un partido".

"Hay que prepararnos bien, alimentarnos bien, descansar bien, los calores son importantes, así que hay que seguir haciendo las cosas bien como para llegar a competir de igual a igual".

"Vamos agarrando confianza sobre el cuerpo técnico, y el cuerpo técnico confiando en el grupo que está, a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir sintiendo muchísimo más cómodo".

"Hoy estamos trabajando muy bien y la verdad es que no hay ninguna queja de parte de ninguno, eso es importante, tenemos que seguir la linea que nos propone el entrenador para poder conseguir los objetivos".

"El plantel está muy metido, están motivados, pero esto todo empieza cuando el árbitro da el pitaso inicial y empezamos a jugar el domingo en La Bombonera".

Sobre Facundo Farías

"No es para nada cierto que a Farias le faltó mi compañía, tiene un nivel muy alto, ojalá que lo sigamos viendo crecer y que en 6 meses lo podamos ver en Europa o en otro lado si es el deseo de él, o porque no jugando las fases definitorias de la Libertadores".

"No es un tema mío sobre el trío Pulga Farias Fernández, es un tema del entrenador que es el que decide a quien pone y a quien saca, uno tiene que prepararse de la mejor manera para competir sanamente con los compañeros dentro del plantel y después poder competir contra cualquier equipo que nos toque enfrentar".

Su salida y su vuelta

"Me fui de Colón porque se me venció el contrato y no renové, es simple". "Tomé la decisión de volver a Colón porque había cosas importantes por jugar, me fue a buscar Vignatti, se dieron las cosas como correspondía, arreglaron con Gimnasia la salida mía y fue todo rápido porque había una cláusula de salida".

"Siempre estuvo en mi cabeza volver a Colón pero no pensaba que iba a ser tan rápido".