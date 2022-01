Atlético Rafaela se expresó sobre las declaraciones de Alex Luna y el jugador contestó

Atlético Rafaela salió a contestarla al futbolista que se molestó por cortar el pasto durante el entrenamiento. El club, en sus redes sociales, expresó que el plantel está unido y lo hicieron todos. Luego, el futbolista compartió en instagram una declaración de su pareja.

El comunicado de prensa

“El sábado 8 del corriente mes, un grupo se adelantó unos minutos y al llegar al campo de juego estaba el entrenador, sus colaboradores y otros integrantes del grupo e trabaja diario retirando unas malezas que había en la cancha. Al verlos, Forestello llamó a este grupo de jugadores para que le den una mano, donde además de Luna había otros juveniles, pero también jugadores profesionales como Claudio Bieler, Facundo Soloa, Gastón Tellechea, Roque Ramírez y Ayrton Portillo. Durante la actividad, que no duró más de cinco minutos, no hubo ninguna queja y se vivió en un clima de distensión sin problemas, ya que todos entendimos la intención y no lo vivimos como una falta de respeto”, relatan.

Comunicado del plantel de Atlético de Rafaela, respondiéndole a Alex Luna Foto: https://twitter.com/OficialAMSyD

“También queremos aclarar que hoy en el plantel no hay jugadores que entrenen separados del grupo. La metodología de trabajo del cuerpo técnico habitualmente es dividiéndonos en tres grupos, realizando fútbol en espacios reducidos y técnicos tácticos. De este grupo, donde hay mayoría de juveniles, también han formado parte jugadores experimentados, como por ejemplo lo han hecho durante los últimos días Jonás Aguirre y Fabricio Fontanini”, describieron.

“Por último, queremos dejar en claro que el grupo está en absoluto desacuerdo con los dichos y la manera de proceder de luna, quien hoy se ausentó sin avisar a los capitanes, por lo que no estuvo presente en el encuentro de preparación frente a unión de Santa Fe y tomaremos internamente las medidas correspondientes”, sentenciaron.

La respuesta de Alex Luna al comunicado