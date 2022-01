Diego Giardelli, el nuevo novio de Vicky Xipolitakis, fue denunciado por violencia de género por su exesposa.

Según informó Lío Pecoraro en El Run Run del Espectáculo, la actual pareja de la exvedette tendría dos causas por violencia física, psíquica y económica.

“Hay una denuncia radicada, hace un mes Diego Giardelli fue denunciado por Evelyn, su mujer, de la que ahora está en plena situación de divorcio”, arrancó Pecoraro.

“La verdad que es una situación muy complicada, la ex mujer de Giardelli dudaba mucho en hacer esta denuncia, pero no le quedó otra para poder resguardarse y poner una perimetral de 500 metros contra Diego Giardelli, él no se puede acercar a ella”, profundizó el periodista.

“Y además en esta denuncia está mencionada Victoria Jesús Xipolitakis. Hubo una comunicación entre Vicky y la ex de Giardelli para ponerla al tanto de la situación”, cerró el conductor.

Este fin de semana, Lío Pecoraro aseguró que Vicky Xipolitakis y su nuevo novio se habrían comprometido hace muy poco. El periodista, sumó una foto en donde se la puede ver a la griega luciendo un anillo de brillantes en su mano izquierda.

“Es un romance que dimos a conocer en este programa por lo que la noticia no es que ellos comenzaron una relación sino todo lo que vino después. A él le abrieron las puertas en la casa de la familia de ella y pasó Navidad junto a ellos”, comenzó diciendo el periodista.

“Ella tiene colocado el anillo de compromiso. Además, compartieron la Navidad juntos”. Allí el periodista fue describiendo las fotos que pasaba la producción de el "Run run del espectáculo", mientras se conocian más detalles del compromiso. En la imagen se ve al empresario Diego Giardelli de espaldas junto a Stefy Xipolitakis, la hermana de Vicky.

Cerca del final, Lio Pecorado concluyó: “Y esa pileta en la que están Vicky con Salvador y su hermano es la del complejo donde vive Diego Giardelli, donde están compartiendo el amor”.

Fuente: El Trece